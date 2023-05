Champions League, Milan-Inter 0-2: le pagelle dei rossoneri

I rossoneri hanno perso la semifinale di andata in Champions League, 2-0 il risultato per l’Inter. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Maignan 6,5: sui due gol può davvero poco, ma ha il merito di tenere a galla i suoi con almeno due interventi da incorniciare.

Calabria 4.5: squillo con un colpo di tacco che avrebbe potuto riaprire la partita, ma prima si perde Dzeko e incide poco. (Dall’82’ Kalulu s.v.).

Kjaer 5: preferito a Kalulu per la sua esperienza, oggi la differenza si vede poco. Impreciso. (Dal 60′ Thiaw 5,5: entra subito in partita, poi partecipa anche alla fase offensiva, ma con scarsi risultati).

Tomori 5: oggi festival delle dimenticanze e delle imprecisioni, peccato.

Theo Hernandez 5: con Leao fuori, ci si aspetta tanto da lui. Purtroppo è la brutta copia delle ultime uscite, l’Inter si chiude e trova poco spazio.

Krunic 5,5: qualche intervento qua e là, ma in mezzo al campo i nerazzurri restano superiori.

Tonali 6: l’unico a crederci e a caricarsi la squadra sulle spalle. Lo fa nel secondo tempo, dopo i primi 45′ di forte difficoltà. Peccato per il palo, ma lui dovrà ripartire da qui.

Diaz 4: ecco, come Hernandez. Senza Leao tutti gli occhi erano puntati su di lui. Non incide, fatica a saltare l’uomo. (Dall’82’ Pobega s.v.).

Bennacer s.v.: sfortunato, dopo 10′ è costretto ad uscire per infortunio. (Dal 18′ Messias 4: lento nella manovra, non incide. Sicuramente a freddo non si sperava tutto in lui, ma ha fatto di tutto per non far male all’Inter).

Saelemaekers 4: una discesa in area di rigore che sbatte contro la difesa, il resto è troppo poco per un Milan che avrebbe avuto bisogno anche di lui. (Dal 60′ Origi 6: entra positivo ed è uno dei pochi che salta l’uomo).

Giroud 4: voto crudele, ma la sua partita è da anima nel deserto. I compagni non lo cercano e lui fatica a fare qualcosa lì davanti.

Pioli 5,5: panchina corta, tante difficoltà. Giocare un derby di questo calibro senza Leao scombussola, ma le seconde linee dove sono?