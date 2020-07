Milan-Roma 2-0, le pagelle rossonere: apre il solito Rebic, chiude Calha

Il Milan batte 2-0 la Roma e ottiene finalmente così una vittoria contro una big. Punti pesanti per proseguire la corsa all’Europa League, accorciando il distacco dal quinto posto occupato proprio dai giallorossi. Altra prestazione convincente per gli uomini di Pioli, che partono un po’ a rilento soffrendo un po’, ma poi crescono notevolmente con il passare dei minuti e centrano una vittoria meritata. Ancora decisivo Rebic e altra grande prova della coppia difensiva. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma 6: altra partita in cui non viene chiamato particolarmente in causa. Qualche uscita e qualche smanacciata in mischia che fanno comunque capire che lui ci sarebbe in caso di necessità.

Conti 6: non spinge granché, ma fa una buona fase difensiva in cui non va mai in apprensione con i vari esterni giallorossi.

Kjaer 7: stringe i denti per esserci e la sua si dimostra una presenza fondamentale al centro della difesa. Non concede nulla a Dzeko e si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto.

Romagnoli 6,5: l’intesa con Kjaer sembra consolidarsi sempre di più e così le sbavature e gli errori diminuiscono ulteriormente. Nell’unica che commette oggi, Dzeko lo perdona.

T. Hernandez 6,5: partita con il freno a mano un po’ tirato per lui, ma così nel finale ha le forze necessarie per una sgasata delle sue che gli permette di procurarsi il rigore.

Kessie 6: altra prestazione solida dell’ivoriano che sembra aver capito quali sono i suoi compiti in mezzo al campo. C’è anche il suo zampino nell’azione del gol del vantaggio.

Bennacer 6,5: regia ordinata e diversi palloni sradicati ai trequartisti romanisti. Quando ha il pallone tra i piedi è dura portargliela via e sa sempre come giocarla dopo.

Castillejo 5: passaggio a vuoto per il biondo spagnolo che non entra mai in partita e perde tutti i duelli personali con Spinazzola che lo sovrasta soprattutto sul piano fisico (dal 54′ Saelemaekers 6,5: entra benissimo in partita con grande verve e voglia di dimostrare. La sua sponda, non facile, è decisiva nell’azione del vantaggio).

Bonaventura 5,5: nel primo tempo ha lui la prima occasione del match rossonero, ma la spara alta da buona posizione. Per il resto si vede poco, ma si applica parecchio in fase di non possesso (dal 54′ Paquetà 6: i primi minuti li gioca in pantofole, poi si cala meglio nel match e fa vedere anche cose utili e interessanti).

Calhanoglu 6,5: sembra essere l’ennesima volta in cui non riesce a confermarsi dopo un’ottima prova. Nel primo tempo spreca clamorosamente di testa da dentro l’area piccola, ma nel secondo si accende e con lui anche il resto della squadra. Dagli undici metri calcia perfettamente e chiude il match.

Rebic 7: ci pensa ancora lui, come sempre nel 2020. Passa buona parte del match a pressare e farsi il mazzo, poi quando i giallorossi danno segni di cedimento lui ha comunque le energie per spaccare la partita e sbloccare il risultato (dal 78′ R. Leao: S.V.).

All. Pioli 7: finalmente il Milan vince un big match e i meriti sono anche del tecnico emiliano. La sua squadra ha un’identità precisa, concede poco e con la doppia mossa Paquetà-Saelemaekers trova la chiave di volta per scardinare la difesa romanista.