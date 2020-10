Milan-Roma 3-3, le pagelle rossonere: Ibra fa, Tatarusanu disfa

Finisce 3-3 un Monday Night scoppiettante tra Milan e Roma, ricca di emozioni, errori e colpi di scena. Gli uomini di Pioli vanno avanti tre volte e altrettante si fanno rimontare, complici gli abbagli di Tatarusanu e dell’arbitro Giacomelli che per non saper né leggere né scrivere regala un rigore da entrambe le parti. Da segnalare un’altra buona prestazione di Leao e Saelemaekers, mentre Romagnoli poteva far di più. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

Tatarusanu 4: sostituire Gigio non è facile, ma anche fare peggio di come lo ha fatto lui lo è. L’uscita a farfalle è ingiustificabile a certi livelli e anche la respinta in occasione del secondo rigore non è delle migliori. A Milanello si augureranno che fosse solo l’emozione per l’esordio.

Calabria 6,5: altra ottima partita del laterale destro che vince tutti i duelli con Spinazzola e riesce anche a limitare Mkhitaryan quando si sposta dalle sue parti. Togliergli il posto non sarà facile in questo momento.

Kjaer 6: solito baluardo difensivo, il palo gli nega la gioia del primo gol in rossonero contro la sua ex squadra. Unica pecca è Kumbulla che sfila alle sue spalle per la zampata del pari.

Romagnoli 5: vero che l’errore grosso lo fa Tatarusanu, ma Dzeko gli mangia in testa troppo facilmente sull’1-1 e in generale si ha l’impressione che oggi l’anello debole dietro sia lui. All’ultimo secondo avrebbe l’occasione giusta per redimersi, ma la sua inzuccata termina clamorosamente a lato.

T. Hernandez 5,5: costringe Karsdorp a fare solo fase difensiva, ma allo stesso tempo anche lui non riesce mai a sfondare sulla fascia come sa fare. Forse avrebbe bisogno di un po’ di riposo.

Bennacer 6: si ricorda di lui più che altro per il rigore contro concessogli che non esiste su nessun campo da calcio della terra. Per il resto fa il suo come sempre in entrambe le fasi.

Kessie 6: meno dominante del solito, ma il duello in mezzo al campo con Veretout lo vince nettamente lui. Ha sulla testa la palla del possibile 4-3, ma centra in pieno Mirante.

Saelemaekers 7: corre come un forsennato offrendo sempre il raddoppio a Calabria per limitare Spinazzola. E quando Leao gli offre la palla giusta, la spinge bene in rete con un bel piattone (dal 72′ Castillejo 5,5: entra nel momento peggiore della partita e non è facile. E’ però troppo passivo sul corner del pareggio finale giallorosso).

Calhanoglu 6: non è al meglio, come logico che sia, e si vede. Ha il merito però di andare a procurarsi furbescamente il secondo rigore inesistente della serata.

R. Leao 7,5: fondamentalmente gli bastano i primi tre minuti di entrambi i tempi. Nel primo scucchiaia dolcemente per Ibra, nel secondo invece brucia Karsdorp e regala una palla perfetta a Saelemaekers. Adesso che torna Rebic, non sarà facile per Pioli scegliere fra i due se continuerà così (dal 72′ Krunic 6: entra nel finale e prova a dare nuova linfa sulla trequarti).

Ibrahimovic 7: la squadra sa che nel dubbio lui là davanti c’è. Bravo ad anticipare Mirante prima, freddo a spiazzarlo dagli undici metri poi. Mezzo voto in meno per l’intervento poco pulito che porta al gol del definitivo 3-3.

All. Pioli 7: sulla carta anche stasera non ne avrebbe sbagliata mezza. Sceglie Leao e Saelemaekers sugli esterni ed entrambi lo ripagano al meglio. L’unica scelta obbligata di cambiare portiere gli costa parecchio e nulla può sull’operato di Giacomelli. Lo spirito con cui i suoi cercano di andare a trovare il quarto gol nel finale lo renderà soddisfatto, ma è anche merito suo.