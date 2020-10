Milan-Sparta Praga 3-0, le pagelle rossonere: tre firme diverse per tre punti

Tutto troppo facile per il Milan che sbriga agilmente la pratica Sparta Praga. Il risultato finale parla chiaro, un netto 3-0 che poteva essere anche più ampio. Nonostante la pochezza della squadra ceca, gli uomini di Pioli hanno comunque vinto, convinto e divertito come hanno abituato ultimamente. Da segnalare le prestazioni maiuscole di Bennacer e Dalot, oltre che un altro rigore sbagliato da Ibra, la cui prova rimane comunque positiva. Di seguito le pagelle rossonere:

Tatarusanu S.V.: trascorre novanta minuti dove non deve fare proprio nulla se non qualche giro palla raramente.

Calabria 6: gestisce bene le energie dato che il suo avversario di turno non sembra poterlo impensierire particolarmente. Pioli gli risparmia una ventina di minuti nel finale a risultato acquisito (dal 68′ Conti 6: riassaggia il campo dopo l’infortunio quando la partita non ha più granché da dire).

Kjaer 6: ci vuole ben altro rispetto all’attacco dello Sparta per creare problemi al centrale danese che stasera si permette anche un paio di sventagliate niente male.

Romagnoli 6,5: anche per lui partita senza alcuna sofferenza. Si dimostra comunque in crescita e si concede qualche uscita elegante palla al piede (dall’80’ Duarte: S.V.).

Dalot 7,5: schierato a sinistra per far rifiatare Theo, gioca in sicurezza nel primo tempo e poi si esalta nel secondo. Prima serve una palla perfetta a Leao con una bella trivela, dopo si mette in proprio per siglare il definitivo 3-0.

Tonali 6,5: sicuramente in crescita rispetto alle ultime apparizioni. Più sicuro e spigliato in mezzo al campo, sbaglia poco e mette in mostra diverse buone giocate.

Bennacer 7,5: con Tonali al suo fianco ha più libertà di movimento e così si diverte lui e fa divertire compagni e tifosi. Non perde occasione per disegnare calcio, come dimostrano le due aperture per Dalot e la palla per Ibra in occasione del rigore (dall’80’ Kessie: S.V.).

Castillejo 6: si vede che non è ancora al massimo della forma. Fatica a sprintare e ad accendersi come fatto vedere nel post lockdown, ma l’impegno non manca mai.

B. Diaz 7: dimostra nuovamente di avere un buon killer instinct. Come sette giorni fa, alla prima palla buona è glaciale a saltare il diretto avversario e trafiggere il portiere. E sono già tre i suoi gol stagionali.

Krunic 6,5: partita di sostanza per il bosniaco che sta riprendendo fiducia e consapevolezza dei suoi mezzi. Nel primo tempo avrebbe anche una palla buona per bissare la rete di Glasgow, ma si schianta su Heca (dall’88’ Maldini: S.V.).

Ibrahimovic 6: bravissimo a dialogare con i compagni e a mettere in porta Diaz, molto meno bravo dagli undici metri dove calcia sulla traversa e fallisce così il terzo rigore degli ultimi quattro calciati (dal 46′ R. Leao 6,5: un tempo gli basta per firmare il raddoppio e sbagliare un altro paio di buone chance. L’atteggiamento è ancora quello giusto però).

All. Pioli 6,5: altro turnover ragionato, ma che porta comunque i suoi frutti anche stasera. Buone risposte da Tonali e poi chiunque schieri dietro all’onnipresente Ibra sa dare il proprio contributo decisivo.