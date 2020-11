Milan-Verona 2-2, le pagelle rossonere: pari in extremis, Ibra croce e delizia

Il posticipo di San Siro finisce con uno spettacolare 2-2. Primo tempo con il Verona che va avanti 2-0, ma Kessie con deviazione di Magnani accorcia. Nel secondo tempo succede di tutto nell’area scaligera: due gol annullati, l’ennesimo rigore sbagliato da Ibra e poi il pari finale dello stesso svedese. Milan che quindi non riesce a strappare in classifica, ma mantiene la sua imbattibilità in campionato. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma 6: salva subito su Kalinic, ma poi non può nulla nelle occasioni dei due gol subiti. Trascorre i restanti settanta minuti senza dover fare molto altro.

Calabria 5: non festeggia al meglio la prima convocazione in nazionale. Zaccagni gli sfreccia via ogni volta che accelera e poi è maldestro nella deviazione che gli costa l’autogol. Prova a redimersi nel finale, ma il VAR glielo impedisce annullandogli quello che sarebbe stato il gol del 2-2.

Kjaer 6: forse potrebbe essere più reattivo dopo la traversa di Ceccherini, per il resto annulla Kalinic finché resta in campo e Colley quando subentra.

Gabbia 6: chiamato in extremis a sostituire Romagnoli infortunatosi nel riscaldamento, si mette al fianco della guida danese e gioca una partita senza infamia né lode.

T. Hernandez 5,5: non è ancora il treno inarrestabile della scorsa stagione. Parte male, ma nel secondo tempo accelera un po’. Non merita la sufficienza perché da uno come lui ci si aspetta almeno un gol quando si trova a tu per tu con il portiere avversario e oggi invece va a sbattere su Silvestri in entrambe le situazioni.

Kessie 7: ancora una volta è lui il migliore in campo. Domina fisicamente a centrocampo, procura l’autogol di Magnani e si conquista il rigore. E dalla prossima volta sul dischetto probabilmente ci andrà lui.

Bennacer 5,5: macina chilometri per tutto il campo, ma non è sempre lucido nelle scelte o nelle giocate.

Saelemaekers 5,5: suo il cross per Kessie, ma poi c’è poco altro nella sua partita. Rispetto al solito aiuta meno Calabria e quindi Pioli lo sacrifica a fine primo tempo per aumentare il peso specifico in avanti. (dal 46′ Rebic 6,5: impatta bene sul match con la sua fisicità e i suoi guizzi. Il suo ritorno sarà molto prezioso per i rossoneri da qui in avanti).

Calhanoglu 5: continua il suo periodo di appannamento. Non impegna mai Silvestri e non trova mai nemmeno la giocata illuminante per i compagni. Vuoi per l’infortunio alla caviglia, vuoi per il fantomatico rinnovo, ma non è più il trequartista che faceva la differenza in questo Milan (dall’87’ Hauge: S.V.).

R. Leao 6,5: nel primo tempo è sicuramente quello più in palla tra i suoi. Sprinta, dribbla, calcia, pur non trovando lo spunto decisivo. Nel secondo tempo cala un po’ con il passare dei minuti (dal 78′ B. Diaz: S.V.).

Ibrahimovic 5,5: difficile dare un voto alla sua partita. Per settanta minuti non è proprio serata, culminata con l’ennesimo errore dal dischetto. Da lì esce fuori l’orgoglio del campione: un palo, due miracoli di Silvestri, un assist tolto e infine il gol del pareggio finale. Ma se avesse lasciato quel rigore a Kessie..

All. Pioli 6: c’era curiosità di vedere la reazione della squadra dopo la batosta in Europa League. L’inizio potrebbe stendere un toro, invece i suoi continuano a giocare, mettono all’angolo gli avversari e alla fine strappano un pari meritato che vale molto più per il morale e il prosieguo della stagione che per la classifica in sé.