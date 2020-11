Napoli-Milan 1-3, le pagelle rossonere: Ibra segna e Gigio para

Il Milan espugna il San Paolo dopo dieci anni e torna di nuovo in vetta alla classifica. Finisce 3-1 per il diavolo, trascinato dal solito incredibile Zlatan Ibrahimovic, autore della quarta doppietta stagionale. Decisivo però anche Gigio Donnarumma, protagonista di due parate decisive prima su Mertens sull’1-0 e poi su Petagna sul 2-1. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma 7: nel primo tempo si allunga splendidamente sul tiro di Mertens e devia in corner con la manona. Nel secondo invece usa tutto il suo corpo per opporsi a Petagna. Finalmente una prova convincente nella sua Napoli.

Calabria 6: spinge poco e bada più che altro a limitare le giocate di Insigne, cosa che gli riesce piuttosto bene considerando lo stato di forma del napoletano. Gli va bene quando a fine primo tempo Mertens inciampa sul pallone dopo che si era fatto scavalcare un po’ ingenuamente sugli sviluppi di una punizione.

Kjaer 6,5: pronti, via e deve subito metterci una pezza con un grande intervento dove sembra anche uscirne zoppicante. Nonostante il fastidio, stringe i denti e non molla un colpo lottando come un vichingo.

Romagnoli 5: spiace dirlo, ma ancora non ci siamo. All’inizio sbaglia il tempo di uscita su Politano e lo salva solo Kjaer. Poi sembra un po’ molle nel contrasto con Mertens in occasione del gol e infine Petagna gli prende il tempo su un lancio lungo per involarsi verso Donnarumma a cui deve dire un grosso grazie.

T. Hernandez 7: torna a comporsi l’asse con Rebic e torna a vedersi lo stantuffo francese. Pennella un cioccolatino per la testa di Ibra e ogni volta che vien giù dà l’impressione di far male. Per fermarlo lo devi abbattere, come fa Bakayoko che rimedia il secondo giallo e va sotto la doccia in un momento cruciale del match.

Bennacer 6,5: nel primo tempo fa un po’ fatica a leggere la posizione di Politano e soffre la fisicità di Bakayoko. Cresce notevolmente nella ripresa dove recupera un sacco di palloni e li gestisce sempre sapientemente. Vedi la palla che dà a Hauge per il 3-1 finale.

Kessie 6: la prestazione in mezzo al campo è dominante come sempre e si esalta nel duello fisico con l’amico Bakayoko. Mezzo punto in meno per la palla persa al limite dell’area da cui scaturisce il gol partenopeo.

Saelemaekers 5,5: vero che il suo ruolo principale è quello di equilibratore tattico in fase di non possesso, però quando c’è da attaccare sbaglia un sacco di palloni o scelte. Può e deve fare meglio (dal 73′ Castillejo 6: entra in partita con la cattiveria e la convinzione giusta in un momento comunque non facile).

Calhanoglu 6,5: ancora non è brillantissimo, però la verticalizzazione per Rebic nell’azione del secondo gol è chirurgica e decisiva. Guida molto bene anche il primo pressing in fase difensiva (dall’ 87′ Krunic: S.V.).

Rebic 6,5: anche lui non può essere al top essendo alla prima da titolare dopo l’infortunio, però duetta bene con Theo e poi la palla che mette a Ibra è qualcosa di delizioso (Hauge 7: come con il Celtic gli basta poco più di un quarto d’ora per mettere il sigillo finale sul match. Complici gli infortuni di Leao e Ibra, potrà ritagliarsi uno spazio importante in questo periodo).

Ibrahimovic 8: ancora una volta si carica la squadra sulle spalle e la porta alla vittoria. Il gol di testa è semplicemente fantastico, il secondo di ginocchio gli viene quasi naturale e il movimento è da grandissimo attaccante qual è. Peccato solo per l’infortunio che lo costringe a terminare la partita anzi tempo (dal 79′ Colombo: S.V.).

All. Bonera 7: il Covid gli regala l’occasione di sedere in panchina per questa occasione di lusso e, seppur teleguidati a distanza da mister Pioli, sta di fatto che lui e la sua squadra tornano a vincere al San Paolo dopo un decennio.