Porto-Juventus 2-1, le pagelle dei bianconeri: speranza Chiesa

La Juventus viene battuta dal Porto ed esce sconfitta dalla trasferta portoghese per 2-1, nel finale gol di Federico Chiesa.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 5,5: diversi tocchi sbagliati nel fraseggio difensivo.

Alex Sandro 5,5: non fa niente, giocatore totalmente diverso da quello che venne acquistato dal Porto.

Chiellini 6: costretto a lasciare il campo dopo mezz’ora per il solito problema al polpaccio. (Demiral 6)

de Ligt 6: il centrale olandese regge bene fisicamente i suoi diretti avversari.

Danilo 6: uno dei pochi della Juventus a provarci fino alla fine.

McKennie 5,5: l’americano non riesce mai ad entrare in partita, non sta benissimo e si vede. (Morata 6)

Rabiot 6,5: come al solito ultimamente è tra i migliori, bellissimo l’assist per Chiesa.

Bentancur 4: una sua follia condanna la Juventus dopo appena un minuto di gioco. Sta inanellando una serie clamorosa di partite sbagliate, viene da chiedersi come mai sia ancora un titolare.

Chiesa 6,5: è sempre quello che ci crede di più e nel finale di partita trova un gol che riaccende le speranze della Juventus in vista della partita di ritorno.

Kulusevski 5: al suo primo grande appuntamento in Europa fallisce in maniera netta. Mai un’iniziativa pericolosa. (Ramsey 5,5)

Ronaldo 4,5: è vero, nell’ultimo secondo di partita si sarebbe guadagnato un rigore sacrosanto ma la sua è stata una partita di bassissimo livello per 95 minuti.