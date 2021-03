Roma-Shakhtar 3-0, le pagelle dei giallorossi: tutti promossi, prova di carattere

La Roma trionfa contro lo Shakthtar per 3-0 nell’andata degli ottavi di EL; a decidere il match le reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini.

PAU LOPEZ 7: un paio di interventi decisivi; l’estremo difensore giallorosso abbassa la saracinesca e porta a casa un preziosissimo clean-sheet.

MANCINI 7: bravo nell’anticipo e negli inserimenti, il goal è la ciliegina sulla torta.

CRISTANTE 6.5: sempre più a suo agio nei panni del difensore centrale, imposta ed è abile nel gioco aereo, suo l’assist sul goal del 3-0 di Mancini.

KUMBULLA 6.5: concentrato ed attento, non perde mai la bussola.

KARSDORP 7: velocità e senso della posizione, domina nelle due fasi.

DIAWARA 6.5: quando la Roma vuole gestire palla passa sempre per i piedi di Diawara che detta i tempi di gioco in maniera egregia. (dal 78′ IBANEZ SV)

VILLAR 6.5: compiti leggermente diversi dal solito, prova gli inserimenti, nello stretto viene fuori la sua tecnica sublime.

SPINAZZOLA 6.5: i due esterni della Roma fanno un lavoro eccezionale, rispetto a Karsdorp in fase offensiva spesso Spinazzola non riesce a saltare l’uomo, ma gioca una partita comunque più che sufficiente con anche grandi chiusure difensive. (dal 78′ PERES SV)

PEDRO 6.5: assist per il goal di Pellegrini che apre le marcature, lo spagnolo è frizzante e si abbassa spesso per prender palla e saltare l’uomo creando superiorità. (dal 62′ EL SHAARAWY 7: entra subito in partita rendendosi pericoloso in un paio di occasioni, alla terza opportunità con una magia salta due uomini e segna un goal splendido)

MKHITARYAN 6: esce per infortunio dopo una mezz’ora giocata in maniera sufficiente. (dal 35′ MAYORAL 6: attacca sempre la profondità, è poco lucido talvolta nell’ultima giocata, ma gioca comunque una buona gara)

PELLEGRINI 7: trascinatore e leader della squadra; goal, belle giocate e grande spirito di abnegazione. (dal 78′ PEREZ SV)