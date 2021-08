Sampdoria-Milan 0-1, le pagelle rossonere: Brahim regala i primi tre punti

Un Milan coriaceo espugna Marassi in virtù del gol di Brahim Diaz al 9′ e conquista così la prima vittoria stagionale. Partita combattuta e giocata ad alti ritmi da entrambe le squadre che dimostrano un’ottima condizione fisica nonostante fosse la prima di campionato. Nei rossoneri oltre al man of the match Diaz, bene anche Krunic, Tomori e Calabria. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

Maignan 6,5: con la Samp che pressa alto è da lui che parte la costruzione della manovra e dimostra di avere piedi molto educati: manda in porta Leao prima e poi lancia Calabria in occasione del gol. Tra i pali non viene impegnato moltissimo, ma risponde presente sulle due conclusioni insidiose di Gabbiadini e con un paio di uscite sicure.

Calabria 7: festeggia la prima da titolare con la fascia al braccio con una prestazione eccellente in entrambe le fasi dove la ciliegina sulla torta è l’assist intelligente per la rete decisiva di Diaz (dall’89’ Romagnoli: S.V.).

Kjaer 6,5: capitano senza fascia, dirige tutta la banda da dietro con il solito carisma e con grande sicurezza. L’affiatamento con Tomori è ormai consolidato.

Tomori 7: riprende da dove aveva lasciato, ovvero azzannando tutti i palloni che transitano dalle sue parti e non concedendo nulla a nessun uomo con la maglia blucerchiata. Si dimostra sicuro anche in fase di impostazione.

T. Hernandez 5: l’unico insufficiente, quando gioca così è davvero irritante. Non a caso i pochi grossi pericoli nascono dalle sue parti e gli va bene quando si addormenta su Gabbiadini a metà secondo tempo.

Krunic 7: a causa delle varie defezioni, si deve adattare nei due di metà campo e gioca sicuramente la miglior partita in rossonero. Fa cose semplici, ma preziose e lotta con il coltello fra i denti dall’inizio alla fine.

Tonali 6,5: partita importante di un giocatore chiamato a dimostrare qualcosa quest’anno. Sbaglia qualche passaggio di troppo, ma copre bene tutto il campo e si dimostra prezioso soprattutto negli ultimi minuti di partita.

Saelemaekers 6: classica partita del belga in cui non strappa l’occhio, ma mette tanta sostanza e sacrificio. Deve sempre migliorare nell’ultimo passaggio o nel momento clou (dall’81’ Florenzi: S.V.).

B. Diaz 7: bagna l’esordio con la 10 sulle spalle con il gol vittoria. Ma a convincere è tutta la prestazione del folletto spagnolo che gioca senza paura e si fa dare palla fra i piedi per creare la superiorità, riuscendoci spesso e volentieri (dal 69′ Bennacer 6: entra a mettere ordine e geometrie per alleggerire la pressione avversaria e portare a casa i primi punti stagionali).

R. Leao 6: parte bene con un paio di guizzi e con il gran sinistro che Audero gli neutralizza. Poi come spesso gli capita si assenta un po’ troppo dalla partita, prima di lasciare il campo a Rebic (dal 69′ Rebic 6: subentra nel momento forse più difficile, ma lo fa con il piglio giusto. Sfiora il gol del raddoppio nel finale).

Giroud 6: fa la lotta in mezzo ai due centrali e fa comunque da punto di riferimento per i compagni. Di palloni buoni ne vede pochi e sull’unica grande chance trova la deviazione decisiva di Yoshida e la mano di Audero.

All. Pioli 6,5: si affida al consolidato 4231, dando fiducia a Diaz trequartista e Krunic mediano ed entrambe le scelte lo ripagano ampiamente. L’esordio non era semplice, ma lui e il suo rispondono presente da subito.