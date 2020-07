Sampdoria-Milan 1-4, le pagelle rossonere: poker, Ibra e spettacolo

Il Milan strapazza 4-1 la Samp e mette così al sicuro il sesto posto in classifica. Autentico mattatore della serata è il solito Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta e un assist, ma anche tante altre giocate. A coadiuvarlo come spesso accaduto di recente è stato Hakan Calhanoglu, per lui invece altra partita con almeno un gol e un assist a referto. Ma in fin dei conti tutto il Milan ha giocato una buonissima partita, quasi una costante di questo mini campionato post lockdown. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma 7,5: la gran parata sulla punizione di Quagliarella sull’1-0 ha un peso specifico notevole nell’economia del match. Poi a risultato acquisito si ripete sul suo compaesano e non contento ipnotizza Maroni, parando così il secondo rigore consecutivo. Nulla può sull’arcobaleno di Askildsen.

Calabria 6,5: prosegue nel suo buon momento di forma. Si fa vedere spesso in avanti ed è suo il cross da cui scaturisce il 2-0. Poi un problema muscolare lo costringe a uscire anzitempo (dal 62′ Castillejo 6: mette ulteriori minuti nelle gambe utili per riprendersi al meglio dopo l’infortunio. Nel finale va vicino al gol in un paio di occasioni).

Kjaer 6: partita senza grossi patemi fino a quando Bertolacci gli prende il tempo e lui arriva un po’ in ritardo causando il rigore che però non porta conseguenze.

Gabbia 6,5: l’esperienza di Quagliarella gli dà fastidio ogni tanto, ma un suo anticipo secco sull’attaccante blucerchiato dà il la all’azione del 3-0.

T. Hernandez 6,5: nel primo tempo mette il turbo un paio di volte ed è incontenibile. Nel secondo inserisce più il cruise control per la gioia di Bereszynski.

Kessie 6: meno appariscente delle ultime uscite, ma comunque prezioso nel lavoro di interdizione in mezzo al campo. Pioli lo fa finalmente rifiatare un quarto d’ora. (dal 78′ Biglia: S.V.).

Bennacer 6: detta bene i ritmi in mezzo al campo, tranne nel finale quando perde un paio di palloni di troppo e da uno di questi nasce il gol doriano.

Rebic 6,5: sprinta come se fossimo nel pieno della stagione e non a fine luglio giocando ogni tre giorni. Suo l’assist al bacio per Ibra, poi invece si mette a battibeccare con Ramirez e questo gli costa il giallo con conseguente squalifica per la prossima e panchina nel secondo tempo di oggi (dal 45′ R. Leao 6,5: le bizze di Rebic gli concedono un tempo di gioco per divertirsi e siglare il sesto gol in campionato. Un po’ di concretezza e cattiveria in più non guasterebbero comunque).

Calhanoglu 7,5: i suoi numeri dalla ripresa sono davvero da stropicciarsi gli occhi, così come l’intesa con Ibra. Anche oggi gol e assist per lui, scambiandosi il favore con lo svedese (dal 62′ Bonaventura 6: entra quando la partita è già in ghiaccio e si mette a disposizione anche come falso attaccante nel finale).

Saelemaekers 6: altra partita senza infamia né lode per l’esterno belga che si conferma comunque un buono stantuffo sulla fascia. Nel finale chiude da terzino.

Ibrahimovic 8: sui social aveva detto che si stava solo riscaldando e il campo sembra dargli ragione. Seconda doppietta di fila e assist per Calhanoglu. Quando gioca così si divertono tutti: lui, i suoi compagni e gli amanti del calcio (dal 78′ Paqueta: S.V.)

All. Pioli 7,5: altra partita in cui il Milan gioca un bel calcio e segna tanti gol. Concede qualcosa di troppo dietro forse, ma se lo poteva permettere. Le statistiche del girone di ritorno sono tanto merito suo.