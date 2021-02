Spezia-Milan 2-0, le pagelle rossonere: serata di buio totale

Il Milan perde 2-0 contro uno Spezia sontuoso che ha messo sotto la capolista in tutto e per tutto dal primo all’ultimo minuto. Peggior partita stagionale invece per gli uomini di Pioli che non sono riusciti nemmeno a concludere una volta verso la porta difesa da Provedel. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma 6,5: lui si salva perché se il primo tempo finisce 1-0 è solamente merito del suo miracolo su Saponara. Sul primo gol lo mette fuori causa l’intervento di Romagnoli, sul secondo non può proprio nulla.

Dalot 5: sostituire il Calabria di questo periodo non è cosa facile, farlo oggi poi ancor di più. Saponara gli fa venire il mal di testa e non a caso da un suo fallo al limite nasce la punizione del 2-0.

Kjaer 5,5: al rientro cerca di opporsi come può alle sfuriate degli avanti spezzini. Quando poi la partita è compromessa Pioli decide di risparmiargli l’ultima mezzora per sicurezza (dal 65′ Tomori 6: entra bene in partita. La sua velocità e fisicità tornano molto comode soprattutto contro Agudelo).

Romagnoli 5,5: benino nel primo tempo, sprofonda nel secondo. Il suo intervento in extremis su Ricci spiazza Donnarumma e permette a Maggiore di insaccare a porta vuota quando forse il portierone rossonero ci avrebbe messo un’altra pezza.

T. Hernandez 5: sarebbe uno dei meno peggio considerando la partita globale. Il gol dell’1-0 bianconero nasce però da una palla che gli strappa Agudelo usando il fisico e questo è inspiegabile considerando le due corporature.

Bennacer 5: prima da titolare dopo l’infortunio totalmente da dimenticare. Fatica a far girare la squadra e la veemenza della squadra di Italiano lo mette in difficoltà. Deve ritrovare lo smalto migliore (dal 65′ Meite 5: sarebbe il deputato a marcare l’uomo fuori dall’area ed è lui quindi a dimenticarsi completamente Bastoni al limite che rimane così libero di scaricare il tiro che chiude il match).

Kessie 4,5: oggi non ci capisce nulla nemmeno lui. I centrocampisti avversari gli sfrecciano da tutte le parti e anche tecnicamente sbaglia tanti passaggi come non lo vedevamo fare da un anno a questa parte.

Saelemaekers 5: nel primo tempo è il meno peggio dei quattro in avanti, ma alla fine anche lui non combina niente di utile in tutto il match se non una palla recuperata che porta al giallo per Bastoni. Dall’ala destra del Milan ci si aspetta sicuramente di più (dall’83’ Hauge: S.V.).

Calhanoglu 4,5: tutti i tifosi rossoneri aspettavano impazienti il suo ritorno dal primo minuto e ne saranno rimasti spiacevolmente delusi. Non ne azzecca mezza: posizione, passaggi, calci da fermo. Anche lui deve recuperare la forma migliore (dall’83’ Castillejo: S.V.)

R. Leao 4,5: riportato sull’esterno dove gli piace giocare, invece non si accende mai. Ciondola e vaga per il campo qua e là, ma risulta nullo ai fini della causa rossonera (dal 64′ Mandzukic 5,5: ha un po’ più di tempo del solito a disposizione, ma non riesce comunque a incidere sul match).

Ibrahimovic 5: un po’ troppo abbandonato a se stesso là davanti, cerca di giocare al meglio quei pochi palloni che gli arrivano. Ma anche per lui non è sembrata essere la serata migliore.

All. Pioli 5: stasera esce sconfitto sotto tutti i punti di vista dal confronto con il suo diretto avversario. Italiano impacchetta alla perfezione il suo Milan e lui non riesce a trovare le contromosse necessarie. Le scelte iniziali erano quelle più scontate, ma con il senno del poi forse non erano le migliori