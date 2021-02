Stella Rossa-Milan 2-2, le pagelle rossonere: troppa ingenuità nel finale

Il Milan si vede rimontare due volte dalla Stella Rossa e il gol finale di Pavkov con gli avversari in inferiorità numerica lascia parecchio amaro in bocca. Risultato che resta comunque tutto sommato positivo in vista del ritorno, ma la gestione dell’ultimo quarto d’ora può suonare come ulteriore campanello d’allarme in vista del derby. Prestazione ancora sotto la media da parte degli uomini di Pioli, dove molte seconde linee non hanno saputo sfruttare l’occasione. Di seguito le pagelle rossonere:

G. Donnarumma 6: fa quel che può fare e non riesce a fare quel che non può, ovvero prendere il rigore di Kanga e il colpo di testa di Pavkov.

Kalulu 6: riproposto come terzino, cresce alla distanza. Non pulitissimo tecnicamente magari, ma compensa con il fisico e l’esplosività come in occasione dell’espulsione procurata a Rodic.

Tomori 6: Falcinelli e Ben non gli creano particolari grattacapi, ma dimostra comunque la stessa sicurezza e intraprendenza intravista nelle occasioni precedenti.

Romagnoli 5: sarà un caso, ma quando c’è un rigore per gli avversari c’è spesso di mezzo lui. Sarà un altro caso che ogni volta sembra essere sfortunato nella dinamica del fallo, ma quel braccio così largo in quella circostanza era assolutamente evitabile.

T. Hernandez 6,5: il migliore dei suoi. Nel primo tempo va in gol, ma se lo vede annullare per un tocco di braccio. Nel secondo invece si mette in proprio e va a prendersi il rigore che poi trasforma perfettamente (dal 77′ Dalot: S.V.).

Bennacer 6: la nota più triste della serata forse. Verso la fine del primo tempo infatti è costretto a dare nuovamente forfait per il riacutizzarsi del solito problema muscolare che lo sta falcidiando da ormai un paio di mesi (dal 39′ Tonali 5,5: altra chance sprecata. Si fa saltare troppo ingenuamente da Ivanic in occasione dell’1-0 e si riscatta solo parzialmente con l’azione che porta al rigore di Theo).

Meite 5,5: nel complesso non fa male, anche se alterna cose interessanti ad errori tecnici piuttosto banali. La marcatura troppo distante da Pavkov sul gol del 2-2 non gli permette di arrivare alla sufficienza.

Castillejo 5,5: sempre troppo leggero. Come nel finale quando, seppur ci sia un fallo su di lui, gestisce male il possesso che porta al corner del pareggio serbo. Il cross su cui Pankov se la butta dentro è suo, ma è più demerito dell’avversario che merito dello spagnolo.

Krunic 6: più a suo agio sulla trequarti che da mediano. Non ruba l’occhio, ma fa una partita sufficiente. Pregevole nel primo tempo lo stop e l’assist per Rebic che però sciupa.

Rebic 5: ha la palla gol migliore della serata, ma la spara alta sopra la traversa. Si vede che non è al meglio e forse anche per questo Pioli decide di lasciarlo negli spogliatoi a fine primo tempo (dal 46′ R. Leao 5: entra con la verve dei tempi peggiori e un paio di buone accelerazioni non possono cambiare il giudizio sulla sua prestazione di stasera).

Mandzukic 5,5: alla prima da titolare si vede che è ancora lontano dalla forma dei giorni migliori. Lotta con i centrali serbi e farebbe la sponda vincente per Theo se il VAR non annullasse tutto, ma ci si aspetta di più da lui (dall’82’ Calhanoglu: S.V.).

Pioli 5: decide per un turnover allargato in previsione del derby, ma non ottiene grandi risposte da chi dovrebbe dimostrargli qualcosa. Quando ci sarebbe l’occasione per provare a chiudere il discorso qualificazione opta per cambi conservativi e così invece del 3-1 arriva il pareggio beffa nel finale.