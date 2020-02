Serie A femminile. Alla Juve il derby d’Italia, bene le inseguitrici

La quindicesima giornata di Serie A femminile si apre con la vittoria della Florentia San Gimignano sul campo del Pink Bari. A passare in vantaggio sono le padrone di casa con la rete su calcio di punizione di Jenny Piro che sfila lungo l’area senza deviazioni. Le ospiti però la ribaltano nel giro di pochi minuti con le deviazioni sotto porta di Melania Martinovic e Francesca Imprezzabile prima di chiudere il conto nella ripresa con la gran doppietta di Sara Nilsson.

Il Milan passa a Tavagnacco ma ha bisogno di un’ora per rompere il muro friulano. Ci pensa Linda Tucceri a sbloccare il match con un tiro-cross che beffa il portiere avversario sul primo palo. Il raddoppio arriva con un rigore procurato e realizzato dalla bomber rossonera Valentina Giacinti. La freddezza di Thorvaldsdottir e Tamborini arrotonda un risultato ormai consolidato.

L’Empoli supera l’Orobica e ne aggrava la posizione in classifica. Rompe l’equilibrio il colpo di testa sporco su calcio d’angolo di Gloria Giatras a inizio ripresa. Le toscane affondano il colpo nel finale con Cecilia Prugna, rapidissima ad approfittare di una respinta corta di Lia Lonni, ed il tap-in di Jenny Hjolhlman puntuale sull’assist di acuti.

La Fiorentina fa suo il match tra le squadre più in forma del campionato contro il Sassuolo. Vanno in vantaggio le viola a inizio match con lo stacco di Alia Guagni ma vengono riprese dopo tre minuti dal diagonale chirurgico di Kamila Dubcova. Le padrone di casa la spuntano nella ripresa grazie ad una grande azione personale del capitano che serve Frederikke Thogersen la cui potente conclusione non lascia scampo all’estremo difensore avversario.

Goleada della Roma all’Hellas Verona. Apre il tabellino la deviazione su calcio d’angolo di Elisa Bartoli e segue dopo poco la rete di Agnese Bonfantini (centesima rete in Serie A per le giallorosse). Le giallorosse dilagano a questo punto con la deviazione a due passi dalla linea di porta di Andrine Hegerberg ed allo strepitoso scatto di Agnese Bonfantini. Il poverissimo arriva con il rigore di Andressa prima che Bonfantini realizzi la sua personale tripletta chiudendo il risultato.

La Juventus vince la sfida con l’Inter con un risultato largo ma non del tutto veritiero. Le neroazzurre infatti hanno disputato un buonissimo match restando in gara per settanta minuti. Bianconere in vantaggio a fine primo tempo con una magia di Barbara Bonansea che sfrutta alla grande un lancio di Lisa Boattin. Il raddoppio arriva a inizio ripresa con la girata sottoporta di Valentina Cernoia su assist di Bonansea. Quando la gara sembra servita Regina Baresi riaccende la contesa con uno splendido stacco nel cuore dell’area di rigore che non lascia scampo a Laura Giuliani. Le padrone di casa ripartono a testa bassa però e sfruttano un errore difensivo delle avversarie per portare sul dischetto Cristiana Girelli che realizza senza problemi, prima di realizzare la sua personale doppietta intramezzata dalla rete griffata da Linda Sembrant.

RISULTATI

PINK BARI – FLORENTIA S. GIMINGNANO – 1-4 – 18’ Piro (B), 20’ Martinovic (F), 27’ Imprezzabile (F), 61’ Nilsson (F), 78’ Nilsson (F)

TAVAGNACCO – MILAN 0-4 – 55’ Tucceri Cimini (M), 61’ rig. Giacinti (M), 77’ Thorvaldsdottir (M), 84’ Tamborini (M)

ROMA – HELLAS VERONA 6-0 – 18’ Bartoli (R), 20’ Bonfantini (R), 27’ Hegerberg (R), 30’ Bonfantini (R), 45+1’ rig. Andressa (R), 47’ Bonfantini (R)

FIORENTINA – SASSUOLO 2-1 – 6’ Guagni (F), 9’ K. Dubcova (S), 77’ Thogersen (F)

OROBICA – EMPOLI 0-3 – 57’ Giatras (E), 83’ Prugna (E), 90’+2’ Hjohlman (E)

JUVENTUS – INTER 5-1 – 43′ Bonansea (J), 56′ Cernoia (J), 72′ Baresi (I), 77′ Girelli rig. (J), 84′ Sembrant (J), 93′ Girelli (J)

CLASSIFICA – Juventus 41 pt; Milan e Fiorentina 35 pt; Roma 31 pt; Sassuolo 23 pt; Florentia S. Gimignano 21 pt; Inter ed Empoli 18 pt; Hellas Verona 12 pt; Pink Bari 10 pt; Tavagnacco 8 pt; Orobica 1 pt.