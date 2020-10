Serie A femminile. Derby al Milan, Bragonzi decisiva contro la Viola

Il testa a testa in vetta alla classifica tra Juventus e il sempre più sorprendente Sassuolo, la vittoria nel derby della Madonnina del Milan di mister Ganz e la clamorosa vittoria dell’Hellas Verona in trasferta a Firenze firmata da Asia Bragonzi sono i principali temi di questa sesta giornata di Serie A femminile. Andiamo però con ordine.

Nel primo anticipo della giornata il Sassuolo batte la Florentia San Gimignano e sogna per una notte il primo posto in classifica. Le emiliane si sono portate rapidamente in vantaggio con il rigore, e quinto gol in sei gare, di Kamila Dubcova che spiazza il portiere toscano. La Florentia prova a reagire ma subiscono il raddoppio su azione d’angolo con il colpo di testa vincente della centrale giapponese Mana Mihashi. Il colpo di grazia ad un avversario mai domo arriva solo nella ripresa con un’altra splendida perla di Haley Bugeja che si invola sulla fascia sinistra, elude la linea difensiva ospite e supera il portiere avversario sul secondo palo con un destro chirurgico.

Nel pomeriggio di sabato continua il periodo no delle due neopromosse San Marino Academy e Napoli che, pur mettendo in campo due prestazioni molto valide che hanno messo in grande difficoltà avversarie più quotate come Empoli e Roma, sono state sconfitte sul filo di lana. Il miglioramento delle due formazioni è netto ma la classifica deficitaria inizia a diventare un fardello pesante da portare con sé.

Il Milan trema nel derby più di quanto non dica il risultato ma riesce ad imporre la propria superiorità tecnica e porta a casa tre punti pesantissimi che consentono di tenere il passo nella corsa Champions. Al “Vismara” a decidere sono state le prestazioni super di Natasha Dowie e di Valentina Giacinti che hanno firmato tre delle quattro reti che decidono il tabellino. La Juventus cala il poker a Bari e prosegue a punteggio pieno il suo campionato; le bianconere festeggiano il nuovo record firmato da Cristiana Girelli che diventa la prima calciatrice ha segnare nelle prime sei giornate del massimo campionato italiano.

La giornata si chiude con la grande sorpresa di Firenze. L’Hellas Verona espunga il “Bozzi” con un rigore di Asia Bragonzi, il secondo decisivo dopo quello che aveva steso il Pink Bari, e stacca la parte calda della classifica. Terzo ko consecutivo per la formazione di mister Cincotta che dovrà trovare quanto prima la quadra a questo strano inizio di stagione che ha visto una vera e propria rivoluzione attorno alla formazione viola.

RISULTATI

SASSUOLO – FLORENTIA 3-0 – 13’ rig. Dubcova (S), 32’ Mihashi (S), 57’ Bugeja (S) EMPOLI – NAPOLI 1-0 – 84’ Cinotti (E) SAN MARINO – ROMA 2-3 – 10’ Lazaro (R), 42’ rig. Barbieri (SM), 44’ Lazaro (R), 45’ Barbieri (SM), 88’ Serturini (R) MILAN – INTER 4-1 – 5’ Dowie (M), 7’ Marinelli (I), 29’ Dowie (M), 32’ Giacinti (M), 48’ Conc (M) BARI – JUVENTUS 0-4 – 15’ Caruso (J), 25’ Girelli (J), 35’ Cernoia (J), 84’ Staskova (J) FIORENTINA – VERONA 0-1 – 72’ rig. Bragonzi (V)