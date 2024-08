Calciomercato, Chiesa conteso tra Roma e Lazio: i dettagli

Federico Chiesa non rientra più nei piani tecnici della Juventus. Nei giorni scorso il nuovo mister bianconero Thiago Motta è stato molto chiaro: l’esterno è sul mercato. Già da un paio di mesi la Roma è sulle tracce del figlio d’arte, il cui costo si sta inevitabilmente abbassando col passare dei giorni. La campagna acquisti estiva sta per volgere al termine, l’inizio del campionato è alle porte e oggi chi vuole ingaggiare Chiesa potrebbe portarselo a casa sborsando anche meno di 20 milioni di euro. La società giallorossa farà presto il punto della situazione con Fali Ramadani, agente del giocatore. L’eventuale alternativa sarebbe già stata individuata in Matias Fernandez Pardo del Gent, valutato sui 15 milioni.

Un “piano B” è pur sempre necessario. Se il Napoli sembra essersi defilato dalla corsa per l’attaccante bianconero, nelle ultime ore è subentrata la Lazio. Il presidente Claudio Lotito è pronto a scendere in campo personalmente per assecondare le richieste del giocatore, che di certo non vuole scendere al di sotto degli attuali 5 milioni a stagione. Almeno per il momento, però, i biancocelesti non si spingerebbero oltre i 4. Nel frattempo, la Juventus sta proponendo l’esterno anche al Barcellona pur di fare cassa in tempi brevi.