Cagliari-Roma 0-0, le pagelle dei giallorossi: in bianco la prima

Si conclude con zero gol segnati la prima giornata di campionato che ha visto la Roma ospite sul campo del Cagliari. Tra tutti i migliori Dybala e Ndicka. Male Pellegrini e Abraham.

Questi i giudizi dei giallorossi:

Svilar 6: non molto impegnato ma determinante nel neutralizzare due conclusioni di Marin, una nel primo tempo e l’altra, decisiva, sul finale aiutato anche dalla traversa;

Celik 5,5: tiene bene la sua zona in difesa, ma pecca spesso in fase offensiva con cross imprecisi e sbagliati;

Mancini 6: la sua prestazione cresce col passare dei minuti. Cresce la sua attenzione soprattutto tenendo a freno Piccoli;

Ndicka 6,5: dà solidità difensiva alla retroguardia. Praticamente per l’impegno che gli viene affidato non fa errori;

Angelino 6: inizialmente poco propositivo, poi migliora nella seconda frazione di gioco;

Le Fee 6: con diligenza fa il suo dando un contributo fondamentale per il centrocampo giallorosso. Dal 61′ Baldanzi 6: mostra grinta e voglia di fare;

Cristante 5,5: non la migliore prestazione per iniziare la stagione, ma è complice la sua condizione fisica non ottimale. Sul finale provvidenziale un suo intervento;

Pellegrini 5: poco concreto. Fallisce incredibilmente un’occasione ghiotta per la Roma;

Soulè 6,5: grintoso e propositivo. Dai suoi piedi nascono gli spunti migliori per la manovra della Roma. Dal 90′ El Shaarawy sv.;

Dovbyk 5,5: evanescente nel primo tempo. Non è mai sembrato realmente in partita. Dal 90′ Abraham 5: gioca pochi minuti, ma risulta da subito impreciso e fuori dal gioco;

Zalewski 6: anche da lui ci si aspetta di più, ma comunque rimane una pedina fondamentale per le azioni più importanti della squadra. Dal 70′ Dybala 6: suo l’assist per il palo colpito da Dovbyk. Dimostra la solita qualità.