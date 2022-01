Fiorentina, chi è Arthur Cabral? Ecco i numeri del nuovo Vlahovic

Dusan Vlahovic è già il passato per i tifosi della Fiorentina, che adesso non vedono l’ora di vedere all’opera l’attaccante brasiliano Arthur Cabral.

Dal Ceará al Basilea, intramezzato da una piccola sosta al Palmeiras, con una sola costante: la rete. Nel capoluogo toscano non si fa che parlare di lui, ma chi è Arthur Cabral? Perché i dirigenti viola l’hanno individuato come il profilo giusto per la squadra di Vincenzo Italiano? Prima cosa: il fiuto del goal. Il suo tabellino parla da solo. In Svizzera va costantemente in doppia cifra da tre stagioni (14 goal nella prima, 18 nella seconda e 14 nella stagione in corso), ma è in Europa che quest’anno si è messo in vetrina. Il centravanti, infatti, vanta 13 reti in 12 partite, tra qualificazioni all’Europa League e Conference League. Un bottino niente male per lui, che, in Europa, complessivamente è finito sul tabellino dei marcatori 17 volte scendendo in campo per 27 gare. Un profilo del genere meritava di esser preso in considerazione, ma Cabral non è soltanto un finalizzatore. Quello che si nota di più, infatti, è la qualità del suo dribbling, unito ad una buona visione di gioco. Insomma, uno così rappresenta quanto di meglio il mercato potesse offrire alla Fiorentina.

Staremo a vedere se le sue prestazioni saranno all’altezza della sua fama. Intanto Firenze e la Fiorentina sono in subbuglio.