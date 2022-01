Juventus, si aspettano soltanto le visite mediche per ufficializzare Vlahovic

Dusan Vlahovic è in stato di grazia e vestirà la maglia bianconera. Per ufficializzare tutto, però, si attendono gli esiti delle visite mediche. Non sarà facile sapere quando esse verranno effettuate, visto che prima si attende un tampone con esito negativo per il giocatore serbo.

La Juventus verserà nelle casse viola 70 milioni di euro, più altri 5 di bonus facilmente raggiungibili. Per il calciatore, invece, un contratto da 7 milioni più bonus. La Fiorentina sta aspettando l’ufficialità per sbloccare la trattativa per Arthur Cabral del Basilea.