Fiorentina-Spezia 3-0, pagelle viola: Vlahovic tre gol e avanti

La Fiorentina perde con tutte le squadre di levatura “superiore” e poi riprende il suo cammino battendo le squadre cosiddette “minori”: per il momento, a parte contro il Venezia, è andata così.

Oggi la squadra di Italiano, mostrando lentezza e difetti di gioco che ormai sono noti, ha superato lo Spezia con tre gol, su ventisette tiri in porta e con una gran mole di gioco costruito.

PAGELLE FIORENTINA

TERRACCIANO 6: è stato impegnato poco e ha giocato molto anche con i piedi cavandosela molto bene

VENUTI 5,5: impegno tantissimo ma non riesce a esprimersi come la partita e la categoria meritano. Più di tanto tecnicamente non può dare (dal 13′ s.t. ODRIOZOLA 6,5: cambia la partita con maggior qualità e anche con copertura più attenta e precisa sull’avversario sulla propria fascia. Per un soffio non segna lui il terzo gol viola con un tiro che esce di poco)

MILENKOVIC 6,5: impeccabile, sempre attento e sempre vittorioso su contrasti e ripartenze

MARTINEZ QUARTA 5,5: qualche sbavatura di troppo ma grinta da vendere, a volte anche eccessiva (dal 30′ s.t. IGOR s.v.)

BIRAGHI 6: passano in pochi da quella fascia ma la parte migliore la fa da capitano e da leader di questa squadra

BONAVENTURA 6: lento e riflessivo, a tratti anche troppo, non sbaglia un pallone. Vede sempre il compagno da servire senza quasi mai dover appoggiare la palla indietro

TORREIRA 7: uno dei migliori in campo. E’ ovunque, chiude, tampona e riparte, sbaglia anche un gol lanciato a rete come una punta vera. Da solo amministra il centrocampo in maniera superlativa (dal 30′ s.t. AMRABAT s.v.: fa da diga molto bene ma non ha capacità di ripartenza)

CASTROVILLI 6: bravo tecnicamente ma “leggero”, sembra davvero un ballerino solo che il calcio è un’altra cosa e da un campione d’Europa si pretende molto di più (dal 22′ s.t. MALEH 5,5: fa la sua parte ma oltre a tamponare l’azione non riesce a fare altro. Sbaglia, di testa, un gol che sarebbe stato molto interessante)

SOTTIL 5,5: bravissimo, capace di arrivare fino in fondo e di concludere da solo un’azione offensiva, ma troppo egoista e così dimostra di giocare più per se stesso che per la squadra, alla quale toglie alcune importanti occasioni per realizzare. Uno così non può avere la sufficienza perchè è immaturo e danneggia la squadra (dal 22′ s.t. CALLEJON 6,5: questa volta nei pochi minuti che gioca, dimostra di essere ancora un buon elemento. Confeziona un gran passaggio per il terzo gol della Fiorentina e forse, come pedina degli ultimi venti minuti potrebbe essere la soluzione migliore)

SAPONARA 7: grande prestazione del timido “Ricky” che sembra aver superato certi blocchi mentali del recente passato. Il migliore come tocchi di palla e passaggi in profondità. Oggi non ha sbagliato praticamente nulla.

VLAHOVIC 7,5: tre gol, tre ottimi colpi per il “separato in casa” più professionale che si conosca. Il confronto con difensori di spessore è ancora in difetto ma intanto la sua parte la fa seriamente. E oggi ha portato a casa il pallone.

Allenatore ITALIANO 6: contro il suo Spezia ha fatto ripartire la squadra dopo alcune partite sottotono e con evidenti cali di rendimento. La sua impronta per adesso è forte sul gioco ma meno incisiva sul rendimento dei suoi calciatori. Attacca in quattro più uno, difende in quattro più due, a centrocampo manca sempre qualcosa