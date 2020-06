Roma, suggestione Muriel: Florenzi e Kluivert possibili partenti

La Roma non trova pace e dopo gli infortuni alla ripartenza e la turbolenta questione societaria. Adesso è il mercato a tenere banco con un Petrachi sempre più lontano dalla capitale per un rapporto non idilliaco con Pallotta. Il ds sta lavorando per regalare a Fonseca tutti i giocatori possibili per realizzare la rosa ideale: Florenzi e Kluivert potrebbero essere i sacrificabili insieme anche a Under. Pellegrini non vuole partire e resterà, insieme a Zaniolo, per gettare le basi della futura formazione giallorossa.

ROMA TRA ACQUISTI E CESSIONI: MURIEL IL SOGNO, FLORENZI IL PARTENTE

La Roma sta vivendo un momento turbolento tra mille incertezze: la formazione capitolina non ha una guida salda con Pallotta alla ricerca di un nuovo acquirente e pronto a lasciar partire Petrachi per incomprensioni sempre maggiori. Il mercato resta un rebus con finanziamenti che potrebberò arrivare da scambi e plusvalenze.

L’ultima suggestione della carta stampata è il passaggio di Muriel in giallorosso: ipotesi non proprio da scartare visto l’interessamento dell’Atalanta a Florenzi. La Roma sarebbe intenzionata a sacrificare un figlio della sua città per una plusvalenza. L’arrivo del colombiano che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Dzeko. La punta sarebbe una valida alternativa al bosniaco, lasciato per troppi anni solo con il peso dell’attacco sulle spalle: Kalinic, tra infortuni e poca incisività, non si è rivelato all’altezza, ma non è detto che queste ultime 10 partite non riescano a rivalutarlo ma, al momento, il suo futuro è il ritorno all’Atletico Madrid. Oltre all’Atalanta, Florenzi potrebbe essere ceduto a titolo definitivo al Valencia per avere a disposizione un tesoretto da poter utilizzare per qualche nuovo nome di rinforzo.

Pedro resta un sogno, anche se i contatti sono molto avanti, ma serve un sacrificio per pagare il suo enorme ingaggio. Si fanno passi avanti per il riscatto di Mkhitaryan: l’armeno ha stregato Fonseca che lo vuole per la sua enorme duttilità e capacità di inserimento. Nella trattativa con l’Arsenal, che lo valuta 20 milioni, potrebbe essere inserito Kluivert che non solo farebbe contenta la dirigenza londinese ma regalerebbe ulteriori 15 milioni di plusvalenza che sarebbero oro per le casse della Roma. Petrachi vorrebbe far partire Under, ma l’ultima annata del turco ne ha abbassato anche il valore, rispetto all’olandese in netta crescita.

Sicuramente, con i problemi finanziari e con una presidenza che traballa, la Roma dovrà sacrificare qualcosa. Zaniolo non è sul mercato, almeno a parole, ma non sono esclusi colpi di scena soprattutto se l’offerta fosse irresistibile. Per ora sono tutte suggestioni, ma qualcuna ha la possibilità di diventare realtà?