Roma, Kluivert è pronto: “Voglio tornare a giocare. Obiettivo Champions”

La Roma è tornata ad allenarsi in attesa che si possano ripredere le sedute di gruppo. Al momento solo lavoro individuale con i ragazzi che stanno cercando di riacquisire la forma il prima possibile, evitando sforzi eccessivi per i muscoli. Justin Kluivert è uno dei più motivati dopo l’ottima stagione sotto la guida di Fonseca che crede tanto nelle doti del ragazzo: l’olandese non ha mai abbassato la guardia, anche durante la quarantena, con allenamenti quotidiani tra le mura domestiche.

LA ROMA RIPARTE DA KLUIVERT: L’OLANDESE PRONTO A DARE IL MASSIMO CONTRIBUTO

La Serie A non ha ancora deciso quando riprendere, ma le squadre stanno tornando pian piano ad allenarsi, in attesa del definitivo ok per il 18 maggio. Il governo ha ancora tante cose da valutare, tra le quali i possibili nuovi contagi che porterebbero allo stop definitivo delle avversità.

Kluivert si è fatto trovare pronto e ha ripreso immediatamente ad allenarsi con l’intersità giusta per poter scendere in campo al più presto. La Roma sta valutando anche il suo futuro e non è esclusa una possibile cessione in estate anche se Under resta il sacrificabile dei due. Intanto l’olandese parla ai microfoni di SkySport, sottolineando quanto di buono fatto fin ora e con l’obiettivo Champions ben fisso in testa: “Lotteremo per un posto in Champions League, siamo ancora in corsa. Se dovessimo riprendere a giocare, questo sarà sicuramente il nostro obiettivo. La squadra è in grado di farlo e che alla fine avremo un posto in classifica diverso da quello attuale. Personalmente sono contento di come stavo giocando, poi purtroppo è accaduto tutto questo. Non mi ero mai fermato così a lungo, ci siamo allenati da soli a casa ma non è ovviamente la stessa cosa se ci alleniamo a Trigoria“.

Sulla ripresa del campionato non è ancora certo, ma è perfettamente cosciente che la Roma crede molto in lui e gli chiederà un apporto non indifferente per raggiungere il quarto posto, occupato dall’Atalanta. La ripresa non sarà facile, come traspare dalle sue parole: ” All’inizio dobbiamo ritrovare le sensazioni in campo, quando e se riprenderemo ci faremo trovare pronti. Infatti, è per questo che siamo tornati ad allenarci, in attesa di capire come si sviluppano le cose. Forse la prima partita servirà a riprendere confidenza, ma credo che ritroveremo velocemente il feeling“.

Feeling o no, la Roma non si può permettere ulteriori passi falsi. Un mese di blackout ha compromesso drasticamente le possibilità di accedere alla Champions, anche se l’Europa League è ancora viva, nonostante il Siviglia non sia il più semplice degli avversari. Con il giusto piglio e con un Kluivert al 100%, i giallorossi possono veramente sperare di poter raggiungere il traguardo alla fine di questa particolare ed infinita stagione.