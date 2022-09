Paris Saint-Germain-Juventus 2-1, le pagelle bianconere: bene Perin e Milik

La Juventus perde con il Paris 2-1, per gli ospiti in gol Weston McKennie. Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6,5: un paio di buone parate e la sensazione che stia trovando un’ottima continuità di rendimento.

Danilo 6,5: il migliore del terzetto difensivo, la sua esperienza viene fuori in queste partite.

Bonucci 6: torna titolare dopo diverse partite e non è ancora nella migliore condizione.

Bremer 5,5: ha responsabilità in occasione della prima rete di Mbappé, per il resto non commette errori.

Kostic 6,5: dopo l’assist di Firenze, trova anche il suo primo assist in Champions.

Miretti 5,5: soffre probabilmente l’esordio dal primo minuto in partite di questo livello, si muove tanto ma non incide. (McKennie 6,5)

Paredes 6: riesce a dare ossigeno alla manovra ma ancora non è pienamente nei meccanismi con i suoi compagni, cosa che potrà solo migliorare con il tempo.

Rabiot 6: recupera tanti palloni ed a volte si fa vedere anche in proiezione offensiva, soffre in fase di costruzione il fatto di giocare a piede invertito. (Kean s.v.)

Cuadrado 5,5: continua il suo periodo no, oggi si vede qualche giocata delle sue ma ancora è troppo poco. (De Sciglio 6)

Milik 6,5: va vicino al gol nel primo tempo ed è l’unico collante tra Vlahovic ed il resto della squadra. (Locatelli 6)

Vlahovic 6: si vede poco ma solamente una bellissima parata di Donnarumma dice di no al suo gol del pareggio.