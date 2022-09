Fiorentina-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: Milik a segno

La Juventus riesce a strappare 1 punto sul campo della Fiorentina, in rete Arek Milik.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 7,5: para il rigore a Jovic nel finale di primo tempo e negli ultimi minuti di partita compie una grandissima parata su Amrabat.

Alex Sandro 5,5: ennesima prestazione opaca da parte del terzino sinistro, un mistero come possa essere ancora alla Juventus. (Bonucci s.v.)

Danilo 7: come sempre mette in atto una partita eccellente in tutti i ruoli in cui viene impiegato.

Bremer 6,5: l’ex Torino sta iniziando a dare continuità alle sue buone prestazioni ed anche oggi annulla Jovic.

Cuadrado 5: il peggior inizio di stagione da quando veste la maglia della Juventus, ancora non è riuscito a dare un apporto alla squadra. Tiene in gioco Kouamè in occasione della rete dei padroni di casa. (Kean 5,5)

McKennie 5: in avvio di partita si fa trovare in diverse situazioni interessanti ma trova sempre la giocata sbagliata.

Paredes 5: nei primi 10 minuti parte molto bene poi la brillantezza svanisce e da un suo tocco di mano arriva il calcio di rigore con cui la Fiorentina ha rischiato di passare in vantaggio. (Fagioli s.v.)

Locatelli 6: la sua prestazione avrebbe meritato anche un voto un pochino più alto ma il secondo tempo della Juventus è stato qualcosa di incommentabile e di conseguenza tutti ne subiscono le conseguenze.

Di Maria 5,5: ancora non sta benissimo dopo l’infortunio subito alla prima di campionato e si nota, anche se comunque realizza un paio di giocate che ne denotano le qualità tecniche. (De Sciglio 5,5)

Milik 7: la Juventus finalmente ha trovato un degno backup di Vlahovic, per ora lo score parla di 2 gol in 2 presenze.

Kostic 6,5: trova il suo primo assist in Serie A e mostra finalmente qualche sprazzo delle sue qualità negli ultimi 30 metri anche se ancora si nota che è un po’ imballato. (Miretti 5,5)