Semifinale di ritorno all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan. Risultato finale della gara 0-0. I bianconeri sbagliano un calcio di rigore al 13′ con Cristiano Ronaldo, per fallo di mano di Conti. Qualche secondo più tardi, invece, nei rossoneri espulso il croato Ante Rebic per un brutto fallo a centrocampo. Nella ripresa il Milan prende un po di campo, con le conclusioni di testa di Calhanoglu e Kjaer che terminano fuori di poco. Per i bianconeri, invece, diverse conclusioni dalla distanza, che trovano sempre molto attento Donnarumma.

Le pagelle del club rossonero: bene i due centrali e Calhanoglu

Donnarumma 6,5: Una sola parata nel primo tempo. Intuisce il rigore di CR7, ed il palo lo grazia. Nella ripresa si fa trovare sempre pronto ed attento.

Conti 5,5: Sfortunato nell’intervento da rigore su Cristiano Ronaldo. Soffre molto sulla destra il duo formato da Douglas Costa ed Alex Sandro. Migliora nella ripresa, proponendosi quando può anche in avanti.

Calabria 5,5: Anche lui soffre le scorribande bianconere sulla sua fascia. Si trova a giocare a sinistra e non è propriamente a suo agio. Diversi passaggi sbagliati nell’arco della sua gara.

Romagnoli 6,5: Prova maiuscola del capitano rossonero. Emblema della sua grande gara un suo grande recupero su Cristiano Ronaldo nel secondo tempo.

Kjaer 6,5: Domina sulle palle aeree ed annulla CR7. Nel secondo tempo avrebbe forse la migliore chance per sbloccare il risultato ma, di testa, manda a lato.

Bennacer 5,5: Gioca molti palloni, spesso in una posizione del campo piuttosto rischiosa. Sbaglia molto, perdendo tra l’altro diversi palloni sanguinosi.

Kessiè 6: Gara di sostanza per il centrocampista ivoriano. Nei minuti finali esce dal campo totalmente stremato. L’inferiorità numerica non gli consente di proporsi con continuità in fase offensiva.

Paquetà 6: Non inizia bene la gara il brasiliano. Cresce pian piano con i minuti e, nonostante l’inferiorità, disputa una buona gara.

Milan, Rebic delude. Discreta la prestazione di Kessiè e Paquetà. Bonaventura esce contrariato per il cambio

Bonaventura 6: Dopo l’espulsione di Rebic è costretto a giocare da punta e non ha vita facile in mezzo alla difesa bianconera. Nei primi minuti della ripresa, da una sua giocata, nasce una buona occasione per Calhanoglu. Esce non propriamente contento dal campo.

Calhanoglu 6,5: Insieme ai due difensori centrali, il migliore del Milan. Sembra essere l’unico con la mente lucida fino alla fine, dai suoi piedi nascono iniziative pericolose.

Rebic 4: Nei primi minuti, isolato nel reparto d’attacco rossonero, non tocca un pallone. La sua gara termina dopo soli 13 minuti quando, nella ripartenza dal rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo, fa un intervento killer a centrocampo e viene espulso da Orsato.

Rafael Leao 6: Cerca di dare vivacità alla squadra rossonera e di avanzare il baricentro. Buone le sue iniziative, ma si ritrova sempre in mezzo a due difensori della squadra di Sarri.

Colombo 5,5: Pioli lancia in campo il diciottenne giovane attaccante della Primavera. A parte un po di pressing, nulla da segnalare nella prova della giovane promessa rossonera.

Krunic 5,5: Il bosniaco entra in campo al posto di uno stanchissimo Franck Kessiè. Pochi minuti a disposizione per la sua prestazione.

Saelemaekers s.v.: Il belga entra nel finale al posto di Conti. Fatica nei duelli con il neo entrato Federico Bernardeschi nelle fasi finali di gara.

Laxalt s.v.: Minuti finali a tutta velocità contro Cuadrado. L’uruguagio non ha però modo di farsi vedere in avanti, con la squadra rossonera stanca e che non riesce ad offendere.