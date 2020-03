Juventus-Inter 2-0, le pagelle dei bianconeri: Ramsey-Dybala per il primato

La Juventus batte l’Inter nel derby d’italiano nella cornice surreale di un Allianz Stadium totalmente vuoto.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: praticamente non viene mai impegnato dagli avversari, serata molto tranquilla per il portiere polacco.

Alex Sandro 6,5: buona prestazione del terzino brasiliano che nel finale si trova costretto ad uscire a causa di un fastidio muscolare. (De Sciglio 5,5)

Bonucci 6: raramente in difficoltà contro gli attaccanti avversari, che comunque fanno poco per rendergli la vita difficile.

de Ligt 6: vale lo stesso discorso fatto per il suo compagno di reparto, menzione d’onore per la sua pericolosità sui colpi di testa.

Cuadrado 6: serata un po’ troppo imprecisa da parte del colombiano che però dimostra come la Juventus necessiti delle sue fiammate.

Matuidi 7: quando fisicamente è a posto può ancora dire la sua. Ringhia su tutti i palloni ed il primo goal arriva dopo un suo grande inserimento.

Bentancur 6,5: buona partita in cabina di regia da parte dell’uruguaiano che vince il confronto diretto con Brozovic.

Ramsey 6,5: il gallese è al secondo goal consecutivo con la maglia della Juventus, Sarri forse ha trovato la sua mezz’ala destra titolare.

Ronaldo 6,5: come al solito il portoghese mette in campo tutto il suo talento, va vicinissimo al goal in un paio di occasioni.

Higuain 6,5: il Pipita è sempre una manna per i propri compagni di scuola, aiuta tantissimo nella manovra offensiva del gioco. (Bernardeschi 6)

Douglas Costa 5: serataccia da parte del brasiliano che non è in buone condizioni fisiche. (Dybala 7)