Crotone-Roma 1-3, pagelle giallorosse: Mayoral trascina i capitolini

La Roma vince e impiega solo un tempo per dimenticare il Crotone e pensare al match contro l’Inter. Mayoral fa da padrone, Villar comanda a centrocampo e la difesa fatica poco, tolta qualche piccola deconcentrazione nella ripresa.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: MAYORAL TRASCINATORE, PEREZ IL PEGGIORE

Pau Lopez 6.5: inoperoso per quasi 70 minuti poi un intervento su Messias che evita la rete dei calabresi. Il miracolo, però, non si ripete sul colpo di testa di Golemic. Nel finale, salva il risultato su passaggio scriteriato di Mancini.

Mancini 5.5: partita tranquilla dove non è mai messo in crisi ne da Messias ne da Simy. Controlla con autorità ma, nel finale, un retropassaggio poco preciso chiama Pau Lopez agli straordinari. La sufficienza viene stracciata da una sbavatura che poteva costare cara.

Smalling 6.5: preciso negli interventi e perfetto nelle ripartenze. Il gigante inglese annulla completamente l’attacco, poco pungente, degli avversari. Ordinaria amministrazione e tanti anticipi che permettono alla Roma di spingersi ulteriormente avanti.

Ibanez 6: come i colleghi di reparto, la gara non lo mette sotto pressione e Ibanez risponde come sa fare meglio. Sbaglia poco ed anticipa sempre con i giusti tempi. Sfiora la rete del 4-0 su calcio d’angolo, colpendo il pallone troppo sotto. (dal 63′ Kumbulla 6: fatica poco e non si fa mai trovare fuori posizione).

Peres 6: non spicca per affondi ma regala 90 minuti senza sbavature. C’è bisogno di più coraggio, ma dopo il 3-0 si rilassa come tutta la squadra. Nella ripresa pensa più a difendere con gli ultimi minuti da attaccante aggiunto.

Villar 6: a centrocampo comanda lui e questo si era capito anche dalle ultime partite. Sbaglia poco, fa circolare palla nel modo corretto e cerca sempre di verticalizzare il più velocemente possibile. Svolge il compitino in un pomeriggio estremamente tranquillo.

Cristante 6.5: viene messo al posto di Veretout e si fa trovare pronto con ottime iniziative, soprattutto in contropiede. Combatte ed argina le avanzate del Crotone: in ripartenza è rapido e regala più di un suggerimento agli attaccanti della Roma. (dall’80’ Veretout: Sv.)

Karsdorp 6: come il collega di reparto è meno brillante rispetto alle ultime uscite anche se, in avanti, affonda quando può. Meno preciso nei cross, ma velenoso negli inserimenti. Con la carenza di ossigeno, nel finale, regala un’occasione al Crotone che non viene sfruttata per fortuna di Fonseca.

Perez 5: occasione da titolare che non viene minimamente sfruttata. L’attaccante, ex Barcellona, prova a mettersi in mostra ma non entra mai in partita. Tanti errori e troppo individualismo per un talento che fa fatica ad esplodere quando la concorrenza, in quel ruolo, è altissima.

Mhkitaryan 7: non delude l’armeno che è uno dei migliori del primo tempo. Si inserisce con costanza fino all’assist che permette a Mayoral di sbloccare il match. Continua a maginare gioco e impreziosisce la sua prestazione con il 3-0 da calcio di rigore. (dal 63′ Pellegrini 6: viene inserito per far riposare Mhkitaryan in vista della sfida contro l’Inter all’Olimpico. Sfiora la rete appena entrato, dopo si limita ad arginare il Crotone che tenta di alzare il ritmo nel finale di gara.)

Mayoral 7.5: manca Dzeko, ma la Roma non percepisce la sua assenza grazie ad un Mayoral in grande spolvero. Nel primo tempo fa da padrone con una doppietta personale e il fallo del rigore che permette, ai giallorossi, di calare il tris. La seconda marcatura è una conclusione dalla distanza che toglie le ragnatele dall’incontro dei pali. Fonseca può essere soddisfatto, potendo contare su un ragazzo che può far riposare il bosniaco, quando serve. (dall’85’ Dzeko Sv.)

Fonseca 7: la pratica Crotone viene archiviata dopo appena 45 minuti. Tre reti che sottolineano l’ottimo calcio espresso e in piena linea con le idee del tecnico portoghese. La Roma vince ancora con una piccola e consolida la terza posizione: l’Inter perde contro la Sampdoria e lo scontro diretto sarà l’ennesimo esame di maturità per i giallorossi.