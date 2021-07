Esclusiva-Mazzola: “Immobile, non pensare alla finale! Mou è eccezionale”

L’Italia sta per disputare ancora una volta la finale dell’Europeo, torneo conquistato finora soltanto in un’occasione dagli azzurri, quando tra le file della Nazionale c’era anche Sandro Mazzola. L’ex attaccante dell’Inter è rimasto molto soddisfatto dal rendimento di diversi giocatori tra i convocati di Mancini. Mazzola ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Soccermagazine parlando del grande appuntamento di domenica prossima e, in generale, dell’attualità del calcio italiano.

La Nazionale si sta regalando un cammino magnifico in questo Europeo, permettendo anche a molti subentranti di fare la differenza. C’è qualche giocatore che L’ha colpita in particolare in queste settimane?

Beh, tra i vari nomi Insigne a me piace molto. Anche Donnarumma, è un ottimo portiere.

Immobile sembra essersi un po’ smarrito nelle ultime partite. Da bomber a bomber, Lei che ha preso parte al successo dell’Europeo del ’68, l’unico vinto dall’Italia, che consiglio darebbe a Immobile in vista della finale?

Non ci deve pensare. Non deve pensarci assolutamente. In questi casi, quando vai a letto non riesci a dormire: pensi, pensi e ripensi alla partita, al dribbling, al tiro, e questo ti frega. Secondo me deve solo pensare: “Sono forte, ce la faccio. Sono forte, ce la faccio”.

Nell’ottica dell’assegnazione del Pallone d’oro in molti stanno pensando a Jorginho, in quanto quest’anno ha già vinto la Champions League. Secondo Lei è un nome spendibile o crede che sia un’esagerazione giornalistica?

No no, non è un’esagerazione giornalistica. Ha fatto vedere delle cose molto belle. Mi sembra che ci sta. È uno dei papabili anche per me.

In questi giorni soltanto la presentazione di José Mourinho alla Roma è riuscita a strappare un po’ di spazio mediatico alla Nazionale. Il mister ha lanciato un messaggio all’Inter dicendo che è troppo facile vincere se poi non si hanno i soldi per pagare gli stipendi. Da simbolo nerazzurro è sorpreso da questo ritorno di Mourinho in Italia?

Bella questa! (ride, ndr) No, non sono sorpreso assolutamente. Comunque lo conosco anche personalmente, è eccezionale, eccezionale in tutto e per tutto. Riesce a tirare fuori dal niente delle cose che mettono in pista i giocatori.

Pensando al prossimo campionato, dopo l’addio di Conte all’Inter e il ritorno di Allegri alla Juventus, considerando anche gli arrivi di Spalletti al Napoli, di Sarri alla Lazio e dello stesso Mourinho alla Roma, adesso chi vede come favorita per il prossimo scudetto?

Non dico l’Inter perché porta sfiga, quindi lasciamo stare l’Inter. Credo che sia un discorso purtroppo juventino.

I TESTI E I CONTENUTI PRESENTI SU SOCCERMAGAZINE.IT POSSONO ESSERE RIPORTATI SU ALTRI SITI SOLO PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE. OGNI VIOLAZIONE VERRÀ PUNITA.

Per rimanere aggiornati sulle nostre altre esclusive, vi consigliamo di seguire la pagina fan di Soccermagazine su Facebook.