Roma-Gent 1-0, le pagelle giallorosse: Perez fa sorridere Fonseca

La Roma prova a scacciare il periodo negativo e riesce a vincere la prima gara del 2020: buona prestazione nel primo tempo, meno nel secondo, anche se c’è l’occasione per raddoppiare. Il Gent ci prova ed impensierisce un altalenante Pau Lopez.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: PEREZ IL MIGLIORE, DZEKO COMBATTE

Pau Lopez 6.5: straordinario tra i pali, pessimo nell’impostazione del gioco. Il portiere giallorosso rischia molto nel far ripartire l’azione con rinvii sbagliati e poco precisi. Nell’area tutt’altra qualità con interventi che tengono a galla la Roma, calata nella ripresa.

Spinazzola 5: tanta intensità, ma poca lucidità. Il terzino giallorosso corre sulla fascia ma spesso abbassa la testa perdendo palloni velenosi. Sbaglia tanti passaggi e cross e questo rispecchia il delicato momento della squadra capitolina. (dal 69′ Santon 6: molto meglio rispetto al collega di reparto. Attento e sicuro nelle giocate: i suoi cross permettono alla Roma di sfiorare il 2-0 con il colpo di testa di Kolarov neutralizzato da un’ottima parata del portiere avversario).

Fazio 6: un po’ in difficoltà, ma alla fine, il centrale se la cava con esperienza e posizione. Prova spesso l’anticipo, riuscendo nell’intento: tiene troppo palla e spesso rischia di regalare ripartenze pericolose agli attaccanti del Gent.

Smalling 7: il muro inglese torna nel miglior stato di forma e neutralizza ogni offensiva avversaria. Domina nel gioco aereo e sbroglia tante situazioni critiche. Quando non è sicuro, spazza in tribuna, facendo rifiatare tutto il reparto. Preciso e attento come nella prima parte della stagione.

Kolarov 5.5: l’esperienza lo aiuta, il fiato e l’intensità meno. Il terzino sale con regolarità, ma non riesce ad essere brillante nelle due fasi. Nel finale sfiora il 2-0, ma la prestazione è sottotono rispetto a quello che ci si aspetta da lui.

Veretout 6: tanta corsa e voglia di combattere che lo portano a spaziare a destra e a sinistra. Il Gent ha giocatori fisici che pressano alti e il centrocampista riesce a divincolarsi nonostante le difficoltà. Manca l’estro offensivo, risposto nell’armadio in attesa di tempi migliori.

Cristante 6: Fonseca cerca di farlo cresce nel ruolo di Diawara, davanti alla difesa e pronto ad impostare. L’ex Atalanta prova a seguire le direttive, ma spesso perde la posizione e fa fatica a non alzarsi. Difende bene e con constanza, ma qualche errore di troppo sul lato dei passaggi.

Pellegrini 5: la forma non è la migliore e si nota in campo. Pellegrini sbaglia tanto, anche i suggerimenti più banali: il piede non è sensibile e, al momento, la sua presenza non sta aiutando i compagni di squadra. (dal 79′ Mkhitaryan Sv.)

Perez 7: da brio alla manovra con incursioni verticali e dribbling che creano superiorità. Essenziale il suo movimento che porta Dzeko a lanciarlo in porta. Il gol è importante per la fiducia e per la Roma che vola in Belgio con un piccolo vantaggio in più. Nella ripresa si vede a tratti ma è sicuramente il più positivo del reparto offensivo.

Perotti 5: il gioco di Fonseca vive di strappi e l’attaccante sembra non riuscire a reggere il ritmo. Lento e macchino, sbaglia passaggi semplici, anche in fase di finalizzazione. La qualità e la classe non sono in discussione, ma la continuità manca come il pane. (dall’82’ Kluivert Sv.)

Dzeko 6.5: un’altra partita dove i palloni giocabili sono quasi zero. Il bosniaco si dimostra protagonista con un filtrante che spiana la strada a Perez che non deve far altro che depositare in rete. Nella ripresa combatte come un gladiatore, ma è sempre lasciato solo dalla squadra.

Fonseca 6: la Roma prova a seguirlo e si dimostra combattiva e attenta per almeno 30 minuti. La rete da coraggio, ma solo inizialmente, poi le paure e i fantasmi del passato si riacutizzano e rallentano la manovra. I reparti di distaccano e il Gent prende coraggio e campo: c’è ancora tanto da lavorare. La rosa non è guarita, ma vincere fa sempre bene.