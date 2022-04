Fiorentina-Empoli 1-0, pagelle viola: Gonzalez decisivo

Derby toscano aggiudicato dalla Fiorentina, sul proprio terreno di gioco.

Empoli battuto sul campo e come gioco, ma penalizzato da una decisione arbitrale che l’ha ridotto in dieci uomini per quasi tutto il secondo tempo.

PAGELLE FIORENTINA

TERRACCIANO 5,5: nel primo tempo un errore gravissimo, durante un tentativo di disimpegno con incertezza, regala il gol all’Empoli, poi annullato perchè egli stesso ha subito fallo dall’avversario. Non ci siamo con i fraseggi difensivi. E qualche incertezza in più, oggi l’ha dimostrata.

VENUTI 5,5: di lui si apprezza l’impegno ma non brilla mai. Ha fatto il suo gioco ma non ha grandi capacità. Prova anche il tiro in due occasioni ma la palla va alle stelle.

MILENKOVIC 6,5: da lì non è passato nessuno. In alcune incertezze difensive non ha responsabilità. Un tiro da fuori area al suo attivo, senza gloria.

IGOR 6: ha fatto una partita ordinata, spesso messo in difficoltà dalla velocità di Di Francesco e Pinamonti.

BIRAGHI 6: poteva fare di più, ma qualche cross interessante l’ha fatto (dal 42′ s.t. TERZIC s.v.)

CASTROVILLI 6: sempre lontano dalla condizione ideale, riesce a tenere il campo per tutta la partita e anche a fare qualcosa in fase di copertura oltre a sostenere bene la fase offensiva. Leggero in alcune fasi di contrasto all’avversario (dal 41′ s.t. MALEH s.v.)

TORREIRA 7: regge il centrocampo viola in maniera veramente efficace. Presente sia in fase di chiusura, sia in attacco, dove manca per un soffio la rete. Peccato per il giallo che lo terrà fuori nella prossima gara con il Napoli (dal 26′ s.t. AMRABAT 6: sempre attento, non sbaglia nè passaggi, nè appoggi e sostiene bene la difesa)

DUNCAN 6,5: buona gara a cui è mancato solamente il tiro in porta, magari da fuori area. Presente sempre sulla trequarti avversaria a interrompere la costruzione del gioco

SAPONARA 6: bravo, attento, ma sempre poco combattivo, remissivo. Crea moltissime palle gol ma non sfrutta quelle più favorevoli (dal 32′ s.t. SOTTIL 5,5: cerca di fare la differenza, cerca di strafare ma in certe gare serve altruismo e generosità)

NICO GONZALEZ 7: fa sempre la differenza, la qualità è sempre il suo piatto forte. Segna un bel gol da prima punta (dal 41′ s.t. CALLEJON s.v.)

CABRAL 5: a parte due tiri in porta senza gloria, non incide sulla partita. Sembra non avere tutti i i 90 minuti nelle sue possibilità atletiche. Si nasconde spesso aspettando che il pallone, nell’area piccola, gli arrivi senza problemi. Ma in Italia ci sono i difensori… Da rivedere.

Allenatore ITALIANO 6,5: squadra messa bene in campo, contro un Empoli che all’andata aveva distrutto in soli 2 minuti le certezze della Fiorentina. Deve lavorare molto sulla fase dei disimpegni difensivi e dei fraseggi di alleggerimento perchè la squadra rischia sempre troppo. Non ha tutti i giocatori di qualità, ma a questo punto della stagione deve sfruttare al massimo le doti dei ragazzi della rosa.