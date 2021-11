Roma-Milan 1-2, le pagelle rossonere: Ibra e Kessie trascinano il Diavolo

Il Milan espugna anche l’Olimpico sconfiggendo la Roma e si riporta in vetta alla classifica insieme al Napoli. Partita pressoché perfetta dei rossoneri per un’ora circa in cui domina i giallorossi, poi invece si trasforma in una lotta con il coltello fra i denti dopo il rosso a Theo Hernandez. Decisivo il tanto atteso Ibra, ma tra i migliori in campo è doveroso citare anche Kjaer, autore di una prova sontuosa. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

Tatarusanu 6,5: sulle palle alte non dà l’impressione di leggerle al meglio, ma fra i pali si fa trovare sempre pronto e le sue parate nel finale sono decisive ai fini del risultato. Nulla può sulla staffilata di El Shaarawy che si infila sotto al sette.

Calabria 6,5: annulla Mkhytarian prima e Felix poi. Partita attenta del capitano rossonero di serata e anche molto pulita dal punto di vista tecnico.

Kjaer 7,5: partita magistrale del danese che inanella una serie di interventi fondamentali quanto decisivi. Autentico leader della difesa, festeggia il rinnovo di contratto con una prestazione eccezionale.

T. Hernandez 5,5: il voto è la media ponderata fra la doppia ammonizione che complica i piani dei suoi, e gli costa il derby, e le sgroppate tipiche che aprono in due la difesa romanista come in occasione del rigore. Bastava un pizzico di ingenuità in meno per evitare quell’espulsione.

Kessie 7: pian piano sta tornando sui suoi livelli. Domina Veretout e Cristante in mezzo al campo e poi è glaciale nello spiazzare Rui Patricio e indirizzare la partita dalla parte della sua squadra.

Bennacer 7: anche lui sta ritrovando la forma migliore e quando sta bene si conferma sempre un regista prezioso che detta i tempi a meraviglia ai suoi compagni. L’alchimia con Kessie oramai è più che consolidata (dal 76′ Tonali: S.V.).

Saelemaekers 6: svolge come sempre bene il ruolo di equilibratore tattico, anche se a volte combina un po’ di confusione con i suoi movimenti e le sue ultime scelte. E’ il sacrificato per ovviare all’inferiorità numerica (Ballo-Toure 6: entra a freddo a causa dell’espulsione di Theo, ma fa comunque il suo sulla fascia sinistra).

Krunic 6: partita preziosa e intelligente del bosniaco la cui posizione diventa di difficile lettura per la difesa avversaria. Mezzo punto in meno per il pallone perso che genera l’azione dell’espulsione di Theo (dal 76′ Bakayoko: S.V.).

R. Leao 6,5: non segna e non fa assist, ma gioca una partita importante e si conferma un giocatore sempre più continuo e di grande grande qualità. Quando strappa in velocità diventa imprendibile per chiunque (dal 76′ Romagnoli: S.V.).

Ibrahimovic 7,5: firma il gol 150 in Serie A con una rasoiata letale per Rui Patricio, ma rispetto una settimana fa sembra un giocatore totalmente diverso. Corre, fa sentire la sua presenza e si conferma un valore aggiunto assoluto quando è a disposizione per giocare (dal 58′ Giroud 5,5: viene abbandonato là davanti a far la lotta con i difensori romanisti e fatica a tenere su palla e a far rifiatare la squadra durante il forcing finale giallorosso).

Pioli 8: per un’ora la sua squadra è assoluta padrona del campo e indirizza la partita sui binari giusti. Vince nettamente la sfida a distanza con Mourinho e 10 vittorie su 11 giocate sono davvero tanta tanta roba.