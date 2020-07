Inter-Fiorentina 0-0, pagelle viola: Terracciano su tutti

A San Siro la Fiorentina ferma l’inter nella rincorsa alla Juventus.

Partita in cui la viola fa tre tiri in porta e l’Inter macina gioco ma trova sulla sua strada un palo, una traversa e un ottimo portiere gigliato: Pietro Terracciano, il secondo in rosa.

Iachini può essere contento della sua difesa che, per la prima volta nella stagione in corso, ha giocato in maniera eccellente.

PAGELLE FIORENTINA

TERRACCIANO 8: sembra un gatto su ogni pallone. Para almeno cinque palloni decisivi diretti inesorabilmente in porta. Aiutato dalla fortuna in alcune occasioni, non ha mai avuto incertezze neanche nelle uscite. E’ stata la sua partita e la sua serata.

VENUTI 6: lotta e cerca di contenere le scorribande degli esterni nerazzurri e ci riesce abbastanza bene. Le azioni più pericolose non sono venute dalla sua parte

MILENKOVIC 6,5: ha tenuto bene sia mentalmente sia fisicamente. Non ha mai commesso errori sciocchi o falli di frustrazione. Attento all’avversario che gli si faceva incontro lo ha limitato sempre.

PEZZELLA 6: leader della squadra, commette delle ingenuità e ha delle pause per cui la Fiorentina rischia il gol, ma ogni volta riesce anche a metterci una pezza

CACERES 6: fisicamente forse ha ancora qualcosa da recuperare. Gioca una buona gara sia in fase di contenimento, sia in quella di sviluppo dell’azione, tuttavia la maggior parte delle azioni pericolose degli avversari sono venute dalla sua parte.

DALBERT 6,5: è su quasi tutti i palloni che circolano dalla sua parte, gioca impedendo di far avanzare gli avversari diretti sulla sua fascia, non demorde mai.

CASTROVILLI 6: sembra essere rientrato in condizione ma è ancora lento e spesso lezioso.

BADELJ 5,5: se c’è un calciatore che ha sudato molto ma non ha concretizzato niente quello è proprio lui. Non è stata la sua partita, non va che a un terzo della velocità degli avversari (dal 30′ s.t. PULGAR s.v.)

DUNCAN 6: si è visto a sprazzi e quando si è visto ha fatto delle buone cose, creando anche spazi interessanti per una conclusione a rete (dal 13′ s.t. R. GHEZZAL 5,5: non è entrato a cambiare la partita con la sua performance ma ha lottato su tutti i palloni)

RIBERY 6: non si stanca mai, predica sempre nel deserto, è un costruttore di gioco spaventosamente bravo, il suo limite è soltanto il fisico che non tiene per 90′ (dal 30′ s.t. CHIESA 6: ha giocato diversi palloni interessanti)

CUTRONE 6: è il calciatore della Fiorentina che ha corso più di tutti. Pericoloso mai, in questa partita (dal 13′ s.t. KOUAME 5,5: ha sbagliato un gol , su azione di 3 contro 2, che ha del clamoroso veramente. Il resto poi è corsa e ordinaria amministrazione)

Allenatore G. IACHINI 6,5: è riuscito a trasmettere grinta e fiducia anche ad una difesa che non l’ha mai avute.