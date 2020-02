Sampdoria-Fiorentina 1-5, pagelle viola: VAR, impegno e fortuna

La Fiorentina torna da Genova, sponda Samp, con una boccata di ossigeno puro per la sua classifica e per la situazione che si è creata in questo campionato.

Vince con 5 gol, come non succedeva in trasferta dal 2017 e questa volta lo fa con decisioni del VAR, sacrosante, a favore.

Eroi della giornata il solito Dragowski ma soprattutto Vlahovic e Chiesa.

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 6,5: anche oggi salva spesso la propria porta con interventi anche difficili. Sarebbe stato un 7 se non avesse dormito sul gol di Gabbiadini.

MILENKOVIC 5,5: incerto come al solito, forse uno dei peggiori per la difesa viola

PEZZELLA 6,5: gioca con grinta e determinazione. Prende moltissime botte, specialmente in faccia. Sbaglia posizione solo all’89’ e così segna la Samp

CACERES 6,5: si è visto poco ma ha lottato tanto. Libera la porta, respingendo sulla linea, una palla insidiosissima.

LIROLA 6,5: ha difeso e portato palla, ha cercato i varchi giusti sulla fascia e ha spesso trovato spazi importanti. Peccato per le conclusioni non lucide.

DUNCAN 5,5: deve entrare ancora negli schemi di Iachini e capirne i meccanismi. Nei primi venti minuti sbaglia tutto, anche i minimi passaggi. Nella ripresa gioca più come tampone e qualcosa di meglio fa ma non basta (dal 26′ s.t. BENASSI 6: fa il suo solito lavoro e i soliti movimenti portando aiuto alla squadra)

BADELJ 5: lento, metodista fino all’eccesso, non riesce a dare il suo contributo se non per un tempo, poi viene espulso, forse con un giallo eccessivo per il fallo commesso, ma tant’è.

CASTROVILLI 6: oggi non siamo andati bene. Gioca con affanno e spesso non è lucido nella manovra. Non porta più la palla eccessivamente ma neanche prova a fare azioni troppo solitarie. E’ una risorsa che deve tornare ad essere in condizioni ottimali (dal 22′ s.t. PULGAR 5: non si è visto quasi mai, ma del resto queste gare così dure e grintose non sono adatte a lui)

DALBERT 5,5: impegno abbastanza profuso ma rendimento scarso e scadente sia nella fase di propulsione, sia in quella difensiva

CHIESA 7: gioca con cuore e testa, smuove la difesa blucerchiata e crea molti palloni e molti varchi. Difende poco ma va bene anche così. Segna un gol, il suo secondo, molto ben fatto (dal 36’s.t. R. GHEZZAL 6: gioca pochi minuti ma si impegna molto e trova spazi di manovra insperati)

VLAOHVIC 7,5: fa la grande punta. Gioca con determinazione e segna, oltre che un rigore di potenza, anche un gol da opportunista d’area. Peccato per quel gesto sotto la curva blucerchiata, veramente fuori luogo.

Allenatore IACHINI 7: più di così, ad una squadra come la sua che gioca di difesa e ripartenze non si può chiedere, ma oggi ha fatto davvero la differenza.

ARBITRO Sig. IRRATI 6,5: da gestore diretto del VAR, ad utilizzatore. Assegna due calci di rigore alla Fiorentina che sono ineccepibili, anche se sul primo, Ramirez viene forse sbilanciato ” a ponte” da Chiesa. Si prende le sue grosse responsabilità sul secondo rigore e non sbaglia, e poi quando caccia dal campo Badelj, reo di un secondo fallo veniale. Ha tenuto sempre in mano bene la partita. Grazia più volte Ramirez da un rosso sacrosanto (o comunque da un doppio giallo meritatissimo), in quanto l’uruguaiano disputa un primo tempo di follia, con entrate da codice penale, da dopo il calcio di rigore per il suo stesso fallo di mano.