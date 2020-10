Spezia-Fiorentina 2-2, pagelle viola: Iachini e come gettare una vittoria

La Fiorentina si mostra squadra senza gioco e senza personalità. Lo Spezia la raggiunge dopo essere stata in svantaggio di 2 gol.

Esordio per pochi minuti e senza gloria alcuna per Callejon, pesanti gli errori di Caceres, Pezzella e Dragowski.

PAGELLE FIORENTINA

DRAGOWSKI 5: sbaglia nelle uscite e nel non uscire, sbaglia la posizione sul tiro di Farias e subisce la rete decisiva, coperto e in ritardo. Si fa passare sotto le gambe la palla che Verde calcia per il 1-2. Una giornata decisamente NO

LIROLA 5,5: gioca un buon primo tempo e anche parte della ripresa, ma poi cala clamorosamente e la sua lentezza e la sua stanchezza portano la squadra ad essere scoperta sulla sua fascia. Non ultima la sua posizione sbagliata che permette a Farias di accomodarsi la palla e calciare in porta per il pareggio.

MILENKOVIC 6: è l’unico della difesa viola che si “salva”, non viene mai saltato ed è sempre attento.

PEZZELLA 5,5: segna un bel gol di testa ed è l’unica cosa buona che riesce a fare in questa partita. Commette una leggerezza per presunzione che poteva costare carissima alla squadra. La condizione fisica poi lo fa uscire anzitempo (dal 26′ s.t. IGOR 5: incapace di entrare in partita)

CACERES 5: commette un errore imperdonabile che porta Verde, liberissimo e incontrastato, a segnare il primo gol dello Spezia. Commette anche molti altri piccoli errori per i quali lo Spezia diventa molto pericoloso per la porta di Dragowski. Non era la sua giornata.

BIRAGHI 5,5: anche per lui, 7 per il gol da posizione difficile, ma 4 per una partita giocata malissimo e senza spunti degni di nota. E’ colpevole su tutte le ripartenze sulla fascia destra della squadra ligure.

AMRABAT 7: il migliore in campo in assoluto. “Canta e porta la croce”, come si suol dire. Contrasta e rompe l’azione avversaria, fa ripartire la manovra viola pur non essendo un regista. Lo trovi in difesa, a coprire spazi vuoti lasciati da errori di altri suoi compagni, lo trovi in avanti a sostenere la fase di attacco.

BONAVENTURA 5,5: nervoso e falloso, non riesce a costruire quasi nulla. Probabilmente è la posizione che non è la sua…. (dal 33′ s.t. CALLEJON s.v.: non si è visto. L’esordio vero in maglia viola sarà quello delle prossime giornate)

CASTROVILLI 5,5: lontano parente di quel bellissimo centrocampista che avevamo apprezzato la scorsa stagione. Non riesce a portare palla per costruire una manovra di attacco, non riesce a difendere in maniera efficace e quando succede perde palla per piccolezze da serie B. Non sa più segnare e si mangia un gol che poteva chiudere la partita (dal 33′ s.t. PULGAR s.v.: non si è visto neanche lui)

RIBERY 5,5: nonostante corra e si impegni, non riesce a essere determinante per la gara. La sua qualità è sempre importante ma si affievolisce con il passare dei minuti. Non è mai stato pericoloso per la porta ligure (dal 41′ s.t. KOUAME’ s.v.)

VLAHOVIC 5: non ha toccato palla per oltre un’ora. Inconsistente dal punto di vista della manovra. Non porta via l’avversario ma è l’avversario che porta in giro lui. Il peggiore di oggi con Caceres (dal 27′ s.t. CUTRONE 5,5: fa quel che può. Servito male e poco non riesce ad avere l’occasione giusta per incidere sulla partita)

Allenatore IACHINI 5: la Fiorentina non ha gioco e non ha personalità. Per tutto parla l’audio della gara nel quale si sentono le sue indicazioni: “Gioca….gioca…gioca…gioca…gioca….”e basta.