Udinese-Inter 0-2, le pagelle nerazzurre: Lukaku letale e sprizzi di Sanchez

Torna a vincere l’Inter grazie al suo numero 9 che sblocca l’ennesima partita difficile e segna una doppietta.

L’Udinese viene così battuta per 2-0 e i neroazzurri mantengono la miglior difesa del torneo.

Padelli 6,5: chiamato a sostituire il capitano, il portiere oggi non lo fa rimpiangere. Belle e reattive parate, attento per tutti i 90’ esce con la porta inviolata e più autostima.

Skriniar 6,5: lo sloveno non commette errori e torna saldo al suo posto. Oggi 90’ intensi in entrambe le fasi e solita prestazione di livello.

De Vrij 7: spicca l’olandese in mezzo ai compagni con cui si trova sempre al meglio. Non solo difende ma sale quando può e imposta quando ha le palle giuste.

Bastoni 6,5: ormai terzo difensore fisso il giovane italiano che non si tira mai indietro anche nelle situazioni più difficili. Bastoni è ormai un ingaggio di questa squadra e anche oggi lo dimostra, nonostante abbia tantissimo da fare contro il reparto offensivo dell’Udinese.

Moses 5,5: debutto non semplicissimo per l’esterno che non sempre è al posto giusto e non sempre sceglie la giocata giusta; ha solo bisogno di tempo. (83’ D’Ambrosio sv)

Vecino 6: parte molto bene con alcune occasioni importanti, poi un po’ si spegne. L’uruguaiano offre una prestazione attenta che termina più in fase difensiva.

Barella 6: ottimo l’assist per Lukaku, peccato per il giallo che ne condiziona la partita. Il centrocampista italiano è sufficiente ma non sempre brillante, un po’ come tutta la squadra, a volte servirebbero più giocate.

Eriksen 5,5: il danese deve ancora ambientarsi nell’Inter e nel calcio Italiano; le capacità si vedono deve solo terminare il rodaggio. Quando può cerca di inventare con le sue giocate ma non è ancora del tutto dentro il sistema neroazzurro e così a volte appare frettoloso o poco preciso. (59’ Brozovic 6,5)

Young 6: di nuovo in campo l’ex United che oggi si porta a casa la sufficienza. Young mostra buone cose e altre meno, il primo tempo è tra ii più propositivi ma ci si aspetta sicuramente di più.

Lukaku 7,5: quando tutto sembra perso, il gigante nerazzurro e si attiva realizzando la doppietta che tanto serve all’Inter. Dopo un primo tempo isolato, il belga si rifà vedere grazie all’ingresso di Sanchez e si carica i suoi sulle spalle regalando i tre punti.

Esposito 5,5: non è una insufficienza grave solo per l’impegno. La voglia non manca ma si capisce in fretta che il giovane deve ancora crescere, fisicamente e tatticamente, soprattutto quando servirebbe più furbizia, ma la tecnica non manca e nemmeno la voglia, deve solo poter giocare. (59 Sanchez 7)

Conte 7: i cambi lo premiano, rimette l’Inter come era abituata e viene ripagato dal suo uomo migliore. La squadra non è ancora al meglio, anzi, ma vincere aiuta a vincere. E questo il mister lo sa.