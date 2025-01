Atalanta-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: Kalulu non basta

La Juventus trova l’ennesimo pareggio in campionato, per la squadra di Thiago Motta in rete Pierre Kalulu.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 6,5: si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa da Ederson prima e da Zaniolo poi.

Savona 5: si fa anticipare in maniera secca da Retegui in occasione del gol nerazzurro e comunque non risulta mai sicuro nel corso della partita.

Gatti 6,5: partitona del centrale bianconero che spesso spezza in due la squadra avversaria con le sue ripartenze.

Kalulu 7,5: il migliore in campo per distacco, partita enorme sublimata dal gol del momentaneo vantaggio bianconero.

Cambiaso 4,5: continua il suo periodo negativo, un suo mancato intervento su un cross lento permette a Bellanova di realizzare la sponda per il gol di Retegui.

Locatelli 6,5: ennesima prestazione ordinata da parte del capitano bianconero che sfiora anche il gol con un bel colpo di testa. (Fagioli s.v.)

Thuram 7: salva il risultato schermando i tiri avversari in due occasioni, sta prendendo sempre di più in mano gli equilibri della squadra. (Douglas Luiz 6)

Yildiz 7: primo tempo un po’ anonimo ma nella ripresa risulta fondamentale nel guadagnarsi occasioni e falli quando la Juventus è più in difficoltà.

Koopmeiners 5,5: tecnicamente abbastanza pulito ma quello che sta facendo vedere in questa stagione è veramente pochissima roba.

McKennie 7: nella prima frazione di gioco la sua partita è al limite dell’insufficienza ma nella ripresa la sua prestazione sale nettamente di livello, suo l’assist per la rete di Kalulu.

Nico Gonzalez 6,5: in fase offensiva non risulta molto pericoloso ma a livello di corsa sia in fase di attacco sia in quella difensiva risulta un elemento molto utile.