Inter-Milan 2-3, le pagelle dei rossoneri: Supercoppa al diavolo!

Il Milan vince in rimonta contro l’Inter e ribalta lo svantaggio iniziale (2-0) contro l’Inter.

A Riyad trionfa il Milan 3 a 2, risultato che vale l’ottava Supercoppa Italiana delle storia del club. Di seguito le pagelle degli uomini di mister Coinceçao.

Maignan 7,5: la vittoria del Milan passa (ancora) dalle sue mani. Interventi importanti e di intelligenza pura sui diversi tentativi offensivi dell’Inter. Non può nulla sui due gol subiti.

Emerson Royal 6: una delle miglior prestazione con la maglia rossonera, qualche imprecisione ma più sicurezza. (Dal 42′ Calabria s.v.)

Tomori 6: ci sono degli anticipi che valgono tantissimo, tiene a bada l’attacco nerazzurro

Thiaw 6: errore importante sul secondo gol dell’Inter, ma poi non sbaglia una virgola e cresce nel finale.

Theo Hernandez 8: bentornato, nella partita più attesa. Lotta con Dumfries, dà il via alla rimonta rossonera con un gol su punizione e serve l’assist per il momentaneo pareggio di Pulisic.

Musah 6,5: Coinceçao gli chiede molto, soprattutto quando deve interpretare il ruolo occupato da Jimenez prima della sua uscita. Gioca senza dare punti di riferimento, instancabile. (Dal 77′ Abraham 7: si fa trovare al posto giusto nel momento in cui serve metterla dentro. La sua rete vale un trofeo, che la sua carriera in rossonero possa prendere una svolta definitiva adesso?)

Fofana 7,5: mastino in mezzo al campo, è determinante nella doppia fase di impostazione e interdizione. L’equilibrio del centrocampo rossonero passa da lui.

Jimenez 5,5: l’Inter va in vantaggio per un suo grande errore, colpevole anche al rientro in campo. Peccato perché era partito bene, ma da qui passa l’esperienza e la crescita. (Dal 51′ Leao 8,5: è bastata una prima volata per capire che fosse in serata, la sua serata. La sua entrata cambia le sorti della gara.

Reijnders 7,5: quasi quasi si inventa un gol incredibile, poi piazza qualità a destra e a sinistra. Nel trio dietro la punta può regalare tante gioie a questo popolo. (Dal 77′ Loftus-Cheek 6: entra bene e dà peso per il finale).

Pulisic 8,5: gli aggettivi ormai si sprecano per uno dei giocatori più costanti delle ultime due stagioni. Oggi replica, il gol è da vedere e rivedere.

Morata 6: sfrutta una bella occasione, ma Sommer vola e gli dice no. Per il resto gioca per tutti e ovunque.

All. Coinceçao 8: se settimana scorsa si fosse immaginato uno scenario del genere, chiunque avrebbe spalancato gli occhi. Invece è successo che in pochi giorni ha sistemato l’essenziale per portare a case un trofeo. Si riparte da qui.