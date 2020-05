Juventus, Barzagli dice addio: “Sentivo l’esigenza di vivere maggiormente la mia famiglia”

Andrea Barzagli e la Juventus, una storia d’amore iniziata nel gennaio del 2011 e che si è chiusa questo pomeriggio.

Infatti l’ex difensore e membro dello staff di Maurizio Sarri ha deciso di lasciare i bianconeri per dedicarsi di più alla sua famiglia.

Questo il post pubblicato da Barzagli sul proprio profilo Instagram: “Ho deciso di fare una scelta di vita. È stata una scelta di cuore! Non per questo non sofferta. Ma sentivo l’esigenza di vivere maggiormente la mia famiglia che, silenziosamente in tutti questi anni, ha appoggiato e accompagnato le mie scelte professionali. Ho scelto di privilegiare, oggi, una famiglia a dispetto di un’altra, la Juventus, a cui sarà sempre legato ed eternamente grato. Ma era giusto scegliere”.

Non mancano poi i ringraziamenti alla proprietà ed ai tifosi: “Il mio pensiero corre a chi mi ha dimostrato sempre la massima stima e la totale vicinanza professionale e umana. Il Presidente, il mister, Fabio e Pavel. Figure che hanno contribuito alla mia crescita e che con discrezione e amicizia hanno camminato al mio fianco.

I GRAZIE sarebbero tantissimi. I compagni, i tifosi, i professionisti che lavorano ogni giorno per rendere la Juventus ciò che è! Riassumo tutto in un grande e gigantesco: #finoallafine forza Juventus!

Sempre vostro, Andrea!”