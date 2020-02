Juventus-Fiorentina 3-0, le pagelle dei bianconeri: CR7 straripante

La Juventus abbatte la Fiorentina grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo ed alla rete di Mathijs de Ligt.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: un paio di parate importantissime da parte del portierone polacco che risultano decisive per il risultato.

Alex Sandro 6: partita senza infamie e senza lodi da parte del terzino brasiliano.

Bonucci 6: il capitano della Juventus risulta più importante in fase di impostazione piuttosto che in quella difensiva.

de Ligt 7: il talentino olandese gioca benissimo in difesa e sigilla una grande prestazione con un colpo di testa negli ultimi minuti della partita.

Cuadrado 6,5: il colombiano dimostra per l’ennesima volta di essere il titolare della fascia destra dei bianconeri.

Rabiot 6,5: il francese è in grande ascesa e si sta prendendo la titolarità nel centrocampo della Juventus. (Matuidi s.v.)

Pjanic 6: un po’ in ombra per via del pressing viola, ma da una sua bella conclusione nasce il primo rigore fischiato alla Vecchia Signora.

Bentancur 6,5: così come Rabiot si sta conquistando sempre di più i ranghi da titolare a suon di prestazioni convincenti.

Douglas Costa 7: probabilmente il migliore in campo, come al solito il brasiliano è una forza della natura. (Bernardeschi 6)

Higuain 5,5: partita un po’ in ombra per il Pipita che ha un solo guizzo che viene miracolosamente parato da Dragowski. (Dybala 6)

Ronaldo 7: doppietta dagli 11 metri e nona partita consecutiva in goal. Sta trascinando la Juventus in questa corsa scudetto.