Juventus-Nantes 1-1, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic non basta

La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Nantes nell’andata dei sedicesimi di Europa League.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: incolpevole sul gol avversario, per il resto non viene mai chiamato in causa.

Danilo 5: brutta serata per il capitano della Juventus che spesso risulta impreciso e nel finale spreca un paio di ottime occasioni.

Bremer 5: non gioca male ma suo malgrado ha responsabilità sul gol dei francesi perché perde aderenza col campo quando inizia ad inseguire l’avversario perdendo il tempo giusto.

Alex Sandro 6: il migliore della linea difensiva, cosa più unica che rara.

De Sciglio 5,5: come al solito non combina nulla né in fase offensiva né in fase difensiva. (Cuadrado 6)

Fagioli 5,5: parte bene e fraseggio tanto con Di Maria poi col passare dei minuti si perde. (Kostic 6,5)

Paredes 4,5: ennesima prestazione insufficiente da quando veste la maglia della Juventus, continua a venire misteriosamente impiegato. (Locatelli 6)

Rabiot 6: uno dei pochi a metterci corsa e voglia fino alla fine.

Chiesa 6: prova qualche giocata interessante ma si vede che ancora non è al top fisicamente.

Di Maria 7: questa sera la sua più che una partita è una lezione di calcio per i restanti 21 giocatori presenti in campo. (Soulè 5)

Vlahovic 6: ha il merito di sbloccare la partita con un facile tap-in, però per il resto della partita si fa vedere poco. (Kean s.v.)