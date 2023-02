Juventus-Fiorentina 1-0, le pagelle dei bianconeri: Rabiot avvicina l’Europa

La Juventus batte la Fiorentina grazie ad una rete di Adrien Rabiot e si porta a -1 dalla zona Europa.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: viene chiamato poco in causa dagli avversari ma si fa trovare pronto sui cross ed in fase di manovra.

Danilo 6,5: come al solito la sua è una prestazione di livello, sta avendo una continuità impressionante.

Bremer 6: molto attento in difesa, ogni tanto si addormenta palla al piede ma la sua condizione sta tornando al top.

Alex Sandro 5,5: come al solito risulta l’anello debole della difesa bianconera, per sua fortuna la Fiorentina non sfrutta un suo errore clamoroso.

De Sciglio 6,5: non parte benissimo ma alla fine mette in campo una prova solida ed entra con grande merito nell’azione del gol.

Locatelli 7: partita immensa la sua, sempre presente in fase di pressione e recupero palla ma anche in fase di regia.

Rabiot 7: ha il merito di realizzare il gol che porta i 3 punti alla Juventus e la avvicina sensibilmente alla zona Europa.

Kostic 6: sbaglia un gol clamoroso nei primi minuti di gioco, in un’altra occasione è Terraciano a dirgli di no. Troverebbe anche l’assist, ma il VAR annulla il gol di Vlahovic.

Di Maria 7: quando sta bene fisicamente è una gioia per gli occhi, la pennellata per il colpo di testa di Rabiot è una cosa che possono permettersi in pochi. (Fagioli sv).

Vlahovic 6: in calo rispetto alla partita con la Salernitana, ma ovviamente la condizione fisica non può essere delle migliori. Avrebbe comunque trovato il gol, poi annullato per un fuorigioco millimetrico. (Kean 5)

Chiesa 6: fa fatica a trovare la posizione in campo ad inizio partita, poi quando si sposta sulla destra la sua prestazione migliora. (Paredes 5)