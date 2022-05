Juventus-Venezia 2-1, le pagelle dei bianconeri: Bonucci is on fire

La Juventus supera il Venezia ultimo della classe grazie ad un’insolita doppietta di Leonardo Bonucci.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: un paio di ottime parate da parte sua mentre sul gol di Aramu non poteva fare niente di più.

Pellegrini 6: partita ordinata la sua che piano piano si sta prendendo la titolarità della fascia sinistra della Juventus. (Alex Sandro 6)

de Ligt 6,5: solita buona partita condita anche da un bell’assist in occasione del primo gol di Bonucci.

Bonucci 7,5: la sua doppietta risulta fondamentale sia per mantenere il contatto con il Napoli sia per chiudere in maniera quasi definitiva il discorso Champions.

Danilo 6,5: come sempre gioca bene ed anche lui trova un assist per il gol di Bonucci che chiude la partita.

Rabiot 6,5: continua il suo ottimo periodo, sicuramente il migliore da quando ha firmato con la Juventus.

Miretti 6,5: esordio dal primo minuto per il gioiellino classe 2003, partita di ottimo livello con qualche giocata davvero interessante. (Arthur s.v.)

Zakaria 6: sfiora il gol in avvio di partita poi solita partita di corsa ma oggi non fa niente di che. Rischia il rosso per un bruttissimo intervento.

Bernardeschi 5,5: non gioca bene anche se ha il merito di guadagnare la punizione che porta al primo gol bianconero. (Dybala 5)

Morata 6: come al solito dà il suo apporto ma non riesce a rendersi pericoloso nei pressi del portiere veneziano. (Kean 6)

Vlahovic 5: probabilmente la peggiore prestazione da quando ha firmato con la Juventus, sbaglia diversi controlli di palla che avrebbero completamente cambiato il suo pomeriggio. (Chiellini s.v.)