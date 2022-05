Roma, Mourinho e Cristante verso il Leicester: “Tifosi, giocate con noi!”

José Mourinho e Bryan Cristante sono i protagonisti della conferenza stampa di Trigoria alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League tra Roma e Leicester. Ecco il resoconto della conferenza:

Per Mourinho: Stagione lunghissima con più di 50 partite, anche per il Leicester, che arriverà però più riposato. Che peso può avere?

Spero nessuno. È un’analisi ovvia. Sono già stato in quella situazione, senza obiettivi in campionato e solo con l’Europa. Per loro però la vera competizione è l’Europa League, la Conference è solo un modo per arrivare in Europa nella prossima stagione. Noi invece non possiamo buttare le opportunità del campionato, per finire in una posizione valida per l’Europa.

Come si sostituisce Mkhitaryan? Con l’alchimia di gioco?

Se hai due giocatori simili per ogni posizione puoi fare turnover, noi non abbiamo un altro come Mkhitaryan. L’obiettivo non cambia, domani sono 14 partite di Conference League. Abbiamo giocato sempre senza fermarci, accettando conseguenze e difficoltà. Andremo a combattere come squadra.

Rodgers e il vino?

Gli ho acquistato un bel regalo, ma se vuole del thè gli regalerò del thè.

Cosa pensa del Leicester?

Quello che sta facendo il Leicester è fantastico. Dopo aver vinto la Premier è cresciuto e conta su un grande centro sportivo. Con risorse inferiori di quelle che ha ora Rodgers ha ottenuto un risultato straordinario, è la persona giusta.

Quali sono le sue emozioni nel giocare una partita così importante?

Non c’è dubbio dell’empatia creata tra di noi, squadra e giocatori. Siamo insieme 10 mesi, con momenti più belli e meno belli. Arriviamo a un momento in cui si giocano le ultime 2 partite della stagione in casa: domani e col Venezia. Sarebbe bello festeggiare, meritiamo tutti di finire bene queste 2 partite. Ai tifosi dico che giochiamo per noi e per loro, loro devono giocare la partita con noi. Si può stare allo stadio da spettatore e si può stare allo stadio per giocare la partita. 70.000 spettatori è niente, 70.000 che vogliono giocare è diverso. Non venite allo stadio a guardare la partita, venite allo stadio a giocare.

Schmeichel ha detto che conta vincere i titoli. Per lei che ne ha vinto tanti cosa significherebbe vincerne un altro?

È normale che voglia vincere. È l’unico modo con cui possono qualificarsi alle competizioni europee. Per la dimensione del Leicester è normale. Sono parole normali. Per me la fame è sempre la stessa, il desiderio non cambia. C’è solo una partita che non ho ancora vinto, che è quella successiva. Una semifinale ti dà diritto a giocare una finale, sempre se non vieni esonerato dopo! Il nostro è stato un cammino diverso dal Leicester, noi siamo partiti dalla Conference. Dobbiamo dare il massimo.

Le piace questo nuovo progetto della Roma?

Sì, mi piace, sto a mio agio, vengo qui ogni giorno felice e non lo nego. Ma voglio di più. Conoscevo il progetto e la sua dimensione, sono felice di condividere il mio tempo con le persone di questo club. Meritiamo di chiudere la stagione con qualcosa di speciale. Un trofeo sarebbe meraviglioso. Anche chiudere in una posizione valida per l’Europa sarebbe positivo.

Quale regalo non riceverà Rodgers?

Ha detto che vuole del thè, avrà del thè.

Oliveira e Cristante non sembrano una coppia, Veretout ultimamente non ha intensità. Che momento stanno vivendo Oliveira e Veretout?

Non c’è un giocatore con le caratteristiche di Mkhitaryan, lo sappiamo bene. C’è poco da fare, cercheremo di essere squadra e di nascondere i problemi. Non siamo una squadra perfetta. Cercheremo di scoprire le fragilità dell’avversario. Domani è possibile vincere.

Che tattica ci dobbiamo aspettare?

È sempre difficile dire che partita sarà. Mi piacerebbe una partita come quella di Leicester, con una parata di Rui Patricio in 90 minuti. Sarebbe importante per noi non avere problemi. Il pubblico ci può aiutare. La squadra deve avere la maturità per gestire il gioco in maniera meno emozionale e più razionale.

Il presidente come si avvicina a questa sfida?

Penso che lui e i suoi figli mi conoscano già un po’, sanno che prima della partita la mia vita siamo io, i miei assistenti e giocatori. Non mi piace neanche fare la conferenza stampa, sono qui perché obbligato. La natura del calcio è arrivare a momenti importanti. Vedo rispetto per la nostra privacy e concentrazione da squadra. Sicuramente sono felici di avere una semifinale in casa con lo stadio pieno. E se la gente vuole giocare, può fare la differenza.

Per Cristante: All’andata è stata una partita alla pari? Manterrete il ritmo?

Sì, andremo sopra la stanchezza. La stanchezza arriverà giorni dopo.

Il calcio italiano non vince proprio dal 2010 con Mourinho. Sentite la responsabilità?

Siamo carichi, vogliamo vincere la coppa. Dobbiamo solo entrare e dare il 100% per 90 minuti.

Un anno fa fu annunciato Mourinho. Quale fu la tua reazione? Una cosa che ha portato quest’anno?

Sì, rimasi stupito come tutti e rimanemmo contenti, è un onore. Ha portato soprattutto la mentalità. Domani dovremo farla valere.

Il tuo futuro?

Io guardo solo alla partita di domani, abbiamo un finale di stagione difficile. Poi ci sarà tempo per vedere tutto.

Sei qui da un po’ di tempo ormai. Come descriveresti il poter giocare di fronte a 70.000 persone?

Giocare a Roma con lo stadio pieno e il calore del tifo dà una marcia in più. I tifosi possono solo caricarci ed è fondamentale in queste partite.

Hai avuto una flessione nel corso della stagione. C’è stato un motivo specifico o era dovuto a ragioni tattiche?

In una stagione lunga con 50 partite diventa difficile tenere la condizione fisica. Vari fattori possono influire sulla prestazione.

A inizio carriera eri un incursore, poi ti sei trovato anche centrale di difesa. Nella difesa a 3 non ti abbassi ma ti trovi in anticipo sulla seconda palla. Quanto ti ha aiutato il periodo con Fonseca nelle marcature?

Giocando in diverse posizioni, alla fine si riesce ad avere una maggiore conoscenza di tutto il campo e ti ritrovi con più soluzioni senza pensarci troppo.

Questa è la terza semifinale europea in 5 stagioni, per la prima volta non si cercherà la rimonta. Come si approccia a questa partita?

Si arriva con una testa diversa, è una partita aperta. È alla nostra portata, basta vincere con un goal, senza imprese. Siamo concentrati e carichi, vogliamo farcela.