Salernitana-Juventus 0-2, le pagelle dei bianconeri: Dybala-Morata in gol

La Juventus vince e convince contro la Salernitana, in rete Paulo Dybala ed Alvaro Morata.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: non viene impegnato tantissimo ma quelle poche volte si fa trovare pronto.

Pellegrini 6,5: disputa un’ottima partita, probabilmente in questo momento merita il posto da titolare al posto di Alex Sandro (6)

Chiellini 6,5: trova il gol ma viene annullato per un fuorigioco millimetrico di Kean, per il resto disputa una partita attenta.

de Ligt 6: veniva da un periodo complicato ma stasera non soffre per niente né Simy né Djuric.

Cuadrado 6: questa sera impiegato poco da terzino e molto da esterno, fa rivedere qualcosa di interessante dopo un periodo di appannamento.

Bernardeschi 6,5: protagonista di una partita molto ordinata, impreziosita da un bell’assist per Morata poco prima di lasciare il campo. (Rabiot 6)

Locatelli 6,5: come al solito è il centrocampista più positivo e propositivo ed anche stasera non si smentisce.

Bentancur 6: prestazione sufficiente anche se sbaglia spesso il passaggio decisivo, ma sicuramente un miglioramento rispetto alle ultime partite.

Kulusevski 6: parte benissimo creando diverse situazioni interessanti tra cui l’assist per Dybala ma il suo rendimento peggiora col passare dei minuti. (Soulé s.v.)

Dybala 7: questa sera si è preso la squadra sulle spalle e l’ha trascinata alla vittoria, sfortunato sul rigore calciato allo scadere del secondo tempo.

Kean 5,5: prova a sbattersi per i compagni ma la sua prestazione non raggiunge la sufficienza, suo malgrado è la causa per cui viene annullata la rete a Chiellini. (Morata 7)