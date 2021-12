Bologna-Roma 0-1, le pagelle dei giallorossi: Abraham e Zaniolo non incidono

La Roma perde contro il Bologna e rimane ferma a quota 25 punti in classifica; a decidere la sfida è il bel goal di Svanberg nel primo tempo.

RUI PATRICIO 6: bravo nelle uscite e nel gioco con i piedi.

KARSDORP 6.5: uno dei pochi a salvarsi, corre per 90 minuti e chiude sempre Hickey.

MANCINI 6: attento in fase difensiva, quando si propone in avanti è poco lucido. (dal 73′ VINA 5.5)

SMALLING 6: torna a guidare la difesa e lo fa senza sbavature.

IBANEZ 6: parte centrale di sinistra, poi si sposta sulla fascia con il cambio modulo soffrendo un po’ la vivacità degli avversari.

EL SHAARAWY 5.5: a tutta fascia spende tante energie ma non lascia il segno, esce per infortunio. (dal 52′ SHOMURODOV 5)

DIAWARA 5.5: manovra spesso rallentata dal giovane centrocampista che verticalizza poco e non sempre bene. (dal 46′ PEREZ 5)

VERETOUT 5.5: partita sottotono, recupera qualche pallone ma spesso è distratto in fase di marcatura. (dal 64′ CRISTANTE 6)

MKHITARYAN 5.5: bravo nel trovare sempre la linea di passaggio ma in fase difensiva fa poco filtro, deve ancora calarsi a pieno nel nuovo ruolo.

ZANIOLO 5.5: ci prova, ma con scarsi risultati; fisicamente sta in maniera discreta ma gli manca sempre il guizzo decisivo.

ABRAHAM 5.5: fumoso, anche lui prova ad incidere ma la prestazione non è sufficiente.