Lazio-Sampdoria 2-0, le pagelle dei biancocelesti: Patric e Luis Alberto i migliori

All’Olimpico di Roma convincente la prova della Lazio che supera con i gol di Patric e Luis Alberto la Sampdoria di Giampaolo. Patric e Luis Alberto, oltre ai gol, si fanno protagonisti di una prestazione di spessore.

Questi i voti dei biancocelesti:

Strakosha 6: nel primo tempo si fa trovare pronto in un paio di occasioni pericolose, per il resto minimo sindacale;

Lazzari 6,5: si dà molto da fare sulla fascia, come al solito con grande dinamismo, anche se in qualche chiusura difensiva si fa trovare qualche volta in ritardo. Protagonista in occasione del secondo gol della Lazio quando con una sua sgroppata serve Luis Alberto. Dal 65’ Hysaj 6: chiamato a sostituire Lazzari infortunato entra bene nel gioco e dà un buon apporto anche in fase offensiva;

Patric 7: gioca con autorità ed ha il merito di sbloccare la partita. Abile anche nelle chiusure;

Acerbi 6: cerca di tenere la linea difensiva con la sua esperienza anche se in qualche occasione i compagni non riescono a seguirlo;

Marusic 6: il solito arcigno laterale che si impegna a dovere nelle due fasi;

Milinkovic 6: ricama a centrocampo anche se da lui ci si aspettano più iniziativa e cambi di passo;

Cataldi 6: ordinato e buono in fase di copertura; non preciso in qualche appoggio in avanti. Dal 65’ Leiva 6: si limita a ad un ruolo tattico e lo svolge in maniera diligente;

Luis Alberto 7: suo l’assist per il gol di Patric; in più, anche se qualche volta appare un po’ impreciso, offre palloni deliziosi ai suoi attaccanti. Nella ripresa autore di un gran gol. Dal 77’ Basic 6: si fa notare per un buon tiro parato da Audero sul finire della gara;

Felipe Anderson 6,5: nel primo tempo è l’uomo più pericoloso della Lazio con le sue incursioni e i suoi dribbling; va vicino al gol con un diagonale deviato in extremis dai difensori avversari;

Immobile 6: fa molto movimento, ma non riesce mai a liberarsi per la conclusione;

Zaccagni 6: entra poco nel vivo del gioco nel primo tempo; un po’ più attivo nella ripresa, impegna con un bel tiro il portiere avversario. Sul finire subisce un duro colpo e viene sostituito. Dall’83’ Luka s.v.