Hellas Verona-Milan 1-3, le pagelle rossonere: Leao ispira, Tonali finalizza

Il Milan va sotto in casa dell’Hellas, ma non demorde e porta a casa una vittoria pesantissima in rimonta. Mattatori di serata ancora loro due: Rafael Leao e Sandro Tonali. Il portoghese confeziona due assist al bacio e il bresciano si fa trovare pronto per siglare una doppietta e festeggiare al meglio il suo compleanno. Chiude il match Florenzi, appena entrato, con un bel destro incrociato. Ora serviranno ancora 4 punti ai rossoneri per poter completare l’opera. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

Maignan 6: impegnato più con i piedi che con le mani, soprattutto nel primo tempo assume i panni del regista arretrato e per poco non confeziona il secondo assist stagionale.

Calabria 5: soffre tremendamente la velocità di Lazovic, in particolare se combinata con la fantasia di Caprari. Vedi l’occasione del gol subito in cui si fa infilare alle spalle dal laterale gialloblu. In avanti non fa mancare il suo contributo e sfiora il gol in un paio di occasioni (dall’86’ Florenzi 6,5: entra e dopo due minuti manda ai titoli di coda la partita con un bel destro a incrociare che non lascia scampo a Montipò. Il suo recupero può tornare molto utile da qui alla fine).

Kalulu 6,5: condivide parte delle colpe con Calabria sul posizionamento in occasione del gol subito, ma per il resto gioca la solita partita di grandissima sostanza. Da un suo pressing forsennato nasce l’errore di Caprari che porta al gol dell’1-1.

Tomori 6,5: oramai l’affiatamento con Kalulu è assodato e i risultati si vedono anche stasera. Mette la museruola a Simeone, ma non solo: è sua l’apertura perfetta per Leao che da il la alla rete del pari.

T. Hernandez 5,5: spinge poco rispetto al solito e Faraoni sarebbe il suo uomo di riferimento quando si trova a colpire di testa troppo facilmente per l’1-0. Nel secondo tempo per poco non manda in porta Lasagna con un retropassaggio scellerato.

Kessie 6: nel primo tempo perde diversi duelli con Tameze, ma nel secondo alza i giri del motore e mette in campo tutta la sua fisicità utile a consolidare il vantaggio ottenuto.

Tonali 8,5: ne fa uno e glielo annullano, allora lui ne fa un altro che pareggia i conti. Non contento, offre il bis che vale il vantaggio per festeggiare al meglio il suo compleanno. In tutto ciò lo trovi ovunque in campo e si conferma uno dei trascinatori principali di questa squadra.

Saelemaekers 6: riproposto titolare, mette in campo una buona gamba oltre alla solita volontà. Forse aiuta poco Calabria con Lazovic, però è lui a dettare benissimo i tempi per la ripartenza che porta al 2-1 (dal 62′ Messias 6: non sembra impattare al meglio sul match, però la palla di ritorno per Florenzi è perfetta. Poco prima avrebbe potuto chiudere lui il match, ma davanti a Montipò spara alto).

Krunic 6,5: schierato titolare un po’ a sorpresa, soprattutto a inizio partita è una variabile importante per le azioni offensive rossonere. Cala un po’ alla distanza, ma il suo contributo non manca mai (dal 68′ Bennacer 6: entra in una posizione più avanzata del solito e si mette a disposizione per congelare il possesso e gestire il risultato).

R. Leao 8: quando lo mettono in condizione di puntare l’uomo sono guai per tutti. Oggi, però, è anche lucido a fare la scelta migliore nel momento clou, servendo due palle a Tonali che sono solo da spingere dentro (dall’84’ Ibrahimovic: S.V.).

Giroud 5,5: tanto lavoro sporco e di sacrificio, ma poco di più. Non si rende mai pericoloso dalle parti di Montipò e anche su quel paio di cross che piovono in area ci arrivano sempre prima i difensori veronesi (dal 62′ Rebic 6: approccia bene la partita andando a pressare continuamente e trovando anche un paio di spunti interessanti come la palla che offre a Messias in campo aperto).

All. Pioli 7,5: rispolvera Krunic dopo diverso tempo e dà un’altra chance a Saelemaekers ed entrambi non deludono. Anche i cambi in corsa sono quelli giusti al momento giusto, ma è tutta la partita della sua squadra ad essere molto convincente.