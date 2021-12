Lazio-Udinese 4-4, le pagelle dei biancocelesti: la rimonta illude

La Lazio inizia male, soffre per tutta la partita, sfiora la vittoria e viene beffata negli ultimi istanti di gara. Male la difesa e poco propositivo il centrocampo. I gol di Immobile, Pedro, Milinkovic e Acerbi non bastano alla rimonta laziale.

Questi i voti dei biancocelesti:

Reina 5,5: incerto sul secondo gol; nulla poteva sugli altri;

Lazzari 5,5: si vede che è fuori forma ed anche fuori ruolo. Carente in fase difensiva, non riesce ad esprimersi con la sua dote migliore: la velocità. Migliora nella seconda frazione di gioco prendendo qualche bella iniziativa sulla fascia destra;

Patric 4,5: perde molti palloni, compreso quello in occasione della ripartenza che ha portato al secondo gol dell’Udinese. Lascia, inoltre, la sua squadra in dieci facendosi espellere ingenuamente;

Acerbi 6: parte male risultando impacciato e lento nelle chiusure. Sul secondo gol non riesce a recuperare su Beto lanciato verso la porta. Nel secondo tempo cresce come tutti e addirittura firma il quarto gol;

Hysaj 6: spinge poco e pure lui carente nella fase difensiva. Nel secondo tempo si mette comunque in evidenza con una bella giocata sul secondo gol della Lazio;

Milinkovic Savic 6: lento e poco incisivo. Non entra quasi mai nelle azioni della Lazio e si lascia spesso anticipare determinando le ripartenze pericolose degli ospiti. Merita la sufficienza per il bellissimo gol realizzato all’inizio della ripresa;

Cataldi 5,5: qualche buon passaggio, ma anche lui non fa filtro a centrocampo della Lazio. Dal 78′ Zaccagni 5: si fa notare solo per il fallo commesso all’ultimo minuto e che porta al pareggio l’Udinese;

Luis Alberto 5,5: entra in molte azioni ma senza la solita lucidità, infatti sbaglia molti passaggi. Dal 64’ Basic 6: entra bene in partita ed è autore del cross per il gol dell’illusoria vittoria;

Pedro 6: nel primo tempo si vede poco e non dà alla manovra della Lazio l’apporto di tecnica e pericolosità che ci si aspetta da lui. Nella ripresa si riscatta siglando il gol della rimonta laziale e si rende pericoloso in altre occasioni;

Immobile 6: non è in un periodo ottimale di forma, ma è comunque l’unico che si rende pericoloso ad inizio gara e mostra il solito opportunismo in occasione del gol. Nel secondo tempo bravo anche in alcuni assist ai compagni;

Felipe Anderson 5,5: buona solo la sua sgroppata sulla fascia destra che ha portato al primo gol di Immobile. Per il resto spento o confusionario. Dal 59’ Radu 6: entra e dà il suo contributo di esperienza alla squadra.