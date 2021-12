Milan-Salernitana 2-0, le pagelle rossonere: Kessie e Saelemaekers la chiudono subito

Vittoria facile quanto importante per il Milan che liquida la Salernitana già nel primo tempo. Apre Kessie al 5′ e la chiude Saelemaekers al 18′, poi tante occasioni non sfruttate per arrotondare il risultato. Prestazione positiva quindi per i rossoneri che hanno potuto così anche gestire le energie in vista del match decisivo di Champions contro il Liverpool. Unica nota stonata l’ennesimo infortunio occorso a Pellegri. Di seguito le pagelle rossonere:

Maignan 6: pomeriggio di relax per il portiere francese che non viene mai chiamato a compiere parate.

Florenzi 6,5: finalmente una buona prestazione per lui. Spinge bene e con costanza sulla fascia e anche in fase difensiva non commette sbavature.

Tomori 6,5: si appiccica a Simy e non gli fa mai vedere palla. La sua presenza al centro della retroguardia è fondamentale.

Romagnoli 6: gli attaccanti amaranto fanno ben poco per impensierirlo, ma lui gioca in maniera attenta e sicura.

T. Hernandez 6,5: regala un paio di accelerazioni delle sue che creano il panico nella difesa avversaria. Poi inserisce il pilota automatico per gestirsi in ottica Liverpool (dal 62′ Ballo Toure 6: entra con voglia di fare e mettersi in mostra, ma i binari su cui si è già incanalata la partita non glielo consentono particolarmente).

Kessie 7: sblocca subito il match che per come l’aveva preparata la Salernitana si sarebbe potuta far complicata. Poi domina in mezzo al campo portando a spasso tutti i centrocampisti avversari (dal 79′ Tonali: S.V.)

Bakayoko 6: meglio di altre volte, ma ancora lontano dagli standard di due anni fa. Dovrebbe mettere minuti nelle gambe in vista di gennaio, ma il giallo rimediato costringe Pioli a toglierlo dalla contesa a fine primo tempo (dal 46′ Bennacer 6: anche lui deve ritrovare minuti e forma fisica. Regala un paio di belle verticalizzazioni per Diaz e Messias).

Saelemaekers 7: chiamato a dare una risposta viste le recenti prestazioni di Messias, gioca un’ottima partita e soprattutto trova il primo gol stagionale che chiude virtualmente il match già a metà della prima frazione.

B. Diaz 6,5: continua sulla falsa riga positiva di Genova, regalando un altro assist, questa volta a Saelemaekers. Nel secondo tempo invece spreca un paio di ottime chance per trovare anche la gioia personale.

R. Leao 6,5: quando accelera non lo prendono mai come in occasione del gol del vantaggio. Il problema è sempre quello della mancanza di cattiveria e incisività sotto porta. Resta a riposo precauzionale all’intervallo per un colpo subito alla gamba (dal 46′ Messias 6,5: prima apparizione a San Siro che cerca di festeggiare con un altro gol, ma Belec glielo nega con una grande parata).

Pellegri S.V.: la sua partita dura poco meno di un quarto d’ora prima che l’ennesimo problema muscolare lo costringa a chiedere il cambio (dal 15′ Krunic 6,5: schierato nell’insolita posizione di falso nueve, ricopre il ruolo con intelligenza e regala anche un paio di giocate interessanti).

All. Pioli 6,5: dosa bene il turnover in vista del Liverpool e ottiene i tre punti con facilità. Chiedere di più non avrebbe potuto, se non forse evitare l’oramai abituale infortunio di giornata.