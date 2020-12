Milan-Lazio 3-2, le pagelle dei biancocelesti: beffa nel recupero

I biancocelesti di Inzaghi conquistano un pareggio in casa Milan. Luis Alberto è il migliore della Lazio. Bene anche Immobile che trova il gol del pareggio. Sotto la sufficienza Patric e Milinkovic-Savic. Reina salva il risultato nei minuti finali del match.

Questi i voti dei laziali:

Reina 6,5: lavoro di ordinaria amministrazione, non molto impegnato. Nulla può sui due gol del Milan nel primo tempo. Autore di un miracoloso intervento all’86’ su tiro ravvicinato di Rebic ma nulla può sul seguente gol della vittoria del Milan;

Patric 5,5: soffre un po’ la rapidità degli attaccanti del Milan. Provoca un calcio di rigore all’inizio del match compromettendone l’andamento. Dall’87 Hoedt s.v.;

Luiz Felipe 6: dà il suo solito apporto di esperienza anche se non viene aiutato molto dai suoi compagni di reparto;

Radu 6,5: buona la sua prestazione, senza sbavature nei momenti concitati in area dà il suo contributo di esperienza. Salva miracolosamente il risultato all’86’ su un tiro ravvicinato di Rebic;

Lazzari 6: veloce e dinamico come al solito. Contiene come meglio può le sfuriate di Theo Hernandez;

Milinkovic-Savic 5: sbaglia una serie incredibile di appoggi. Non entra mai in partita. Dal 73’ Akpa Akpro s.v.;

Escalante 6: diligente e ordinato anche se inizialmente non fa scudo alle iniziative degli avversari. Cresce un po’ alla distanza. Dal 46’ Cataldi 5,5: un po’ sottotono, entra per dare freschezza ma il suo contributo è deficitario;

Luis Alberto 6,5: come al solito la mente della squadra. Illumina il gioco della Lazio e realizza anche il gol che accorcia le distanze;

Marusic 6: è suo l’errore di marcatura sul primo gol del Milan. Lascia Rebic libero di colpire indisturbato a pochi metri dalla porta. Si riprende un po’ nel prosieguo della gara;

Correa 6: va vicino al gol del pareggio con una bella azione personale. Esce alla mezz’ora per infortunio. Dal 32′ Muriqi 5,5: lavoro di sponda. Non si vede molto in zona offensiva;

Immobile 6,5: sbaglia un rigore fortunatamente recuperato da Luis Alberto, ma si rifà con un gran gol che porta al pareggio e con una serie di conclusioni pericolose. Dal 73’ Pereira 6: