Napoli-Lazio 1-2, le pagelle dei biancocelesti: Luis Alberto e Anderson i migliori

Al Maradona di Napoli la Lazio si riscatta dopo le ultime due sconfitte ed è protagonista di una prestazione più che buona. Luis Alberto e Felipe Anderson i migliori. Molto bene anche Kamada e Guendouzi.

Questi i voti dei biancocelesti:

Provedel 6,5: prestazione più che sufficiente. Salva un paio di volte il risultato: una nel primo tempo su Kvaratskhelia e poi nella ripresa anche su Zielinski. Sul gol non avrebbe potuto fare di più, ingannato dalla deviazione del suo compagno Romagnoli;

Marusic 6: a inizio gara appare un po’ impacciato e intimorito dalle giocate di Kvaratskhelia; poi cresce e con qualche ripartenza sulla sua fascia crea qualche pericolo in più per il Napoli;

Casale 6,5: non ha vita facile avendo l’ingrato compito di contenere Osimhen, ma gli riesco molto bene. Roccioso;

Romagnoli 6,5: con la sua deviazione inganna Provedel sul gol di Zielinski. Per il resto, però, concorre egregiamente nell’obiettivo di contenere Osimhen;

Hysaj 6: attento e concreto. Senza strafare tiene bene la zona dalle incursioni di Di Lorenzo. Dal 81′ Pellegrini sv;

Kamada 7: la firma del gol corona solo una partita fatta di pochissime sbavature ma di tanto sacrificio e di tanta concentrazione e voglia di meritarsi il campo. Si spende tanto anche in fase difensiva. Dal 65′ Guendouzi 7: gli vengono annullati un assist e un destro a giro che finisce in rete, ma entrambe dimostrano le potenzialità del francese;

Cataldi 6: un po’ impreciso e poco lucido in qualche frazione. Si vede l’impegno ma si nota anche qualche difficoltà di troppo a contenere il centrocampo dei campani; difensiva rendendosi utile raddoppiando su ogni avversario che passa dalle sue parti;

Luis Alberto 7,5: il migliore insieme a F. Anderson. Tecnica, qualità e classe che accompagnano le sue giocate in tutti i 90 minuti di partita. Il tacco che regala il gol del vantaggio, ne è l’esempio;

Felipe Anderson 7,5: anche per lui partita di altissimo livello. Tanta corsa e qualità. Suo l’assist perfetto per il primo gol di Luis Alberto e successivamente per il gol di Kamada. Dal 80’ Pedro sv;

Immobile 6: non compare fra i marcatori ma il suo lavoro sporco è funzionale all’esito favorevole della gara della Lazio. Dal 94′ Castellanos sv;

Zaccagni 6: non inizia nel modo migliore apparendo poco brillante e poco attivo. Cresce poi nella ripresa e riesce a creare qualche difficoltà alla difesa del Napoli. Segna anche il terzo gol, ma valutato dall’arbitro in posizione di fuorigioco. Dal 93′ Isaksen sv.